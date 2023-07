Allgemein | STAR NEWS

Hätte sie mal bloß nicht…: Doja Cat laufen nach Wut-Postings die Fans weg

DE Showbiz - Manche Stars scheinen gelegentlich zu vergessen, wem sie eigentlich ihren Ruhm und ihren Reichtum zu verdanken haben. Das scheint zumindest bei Doja Cat (27) der Fall gewesen zu sein. Die Rapperin ('Boss Bitch') hatte auf Social Media ihre eigenen Fans bepöbelt.

Hunderttausende Follower weniger

Das nahmen viele ihrer Follower aber nicht so einfach hin. Seit ihrem Ausbruch haben der Musikerin allein auf Instagram mehr als 180.000 Anhänger*innen den Rücken gekehrt und sie entfolgt. Nun hat Doja Cat immer noch genug Follower — aktuell sind es 25,7 Millionen — aber so wirklich glücklich dürfte ihr Management nicht über die Aktion sein, denn bei marketingtauglichen Followerzahlen zählen eigentlich nur Trends, die beständig nach oben zeigen. Doch was war eigentlich geschehen? In einer Reihe mittlerweile gelöschter Postings hatte sich die Rapperin verächtlich über ihre Hardcore-Fans geäußert, die sie selbst einst als "Kittenz", also Kätzchen bezeichnet hatte.

Doja Cat bepöbelt eigene Fans

Doja Cat regte sich über diejenigen auf, die Fan-Accounts einrichten und von sich als "Kittenz" sprechen. "Meine Fans haben nicht das Recht, sich irgendwelchen Scheiß zu nennen!" pöbelte die Rapperin. "Wenn du dich selbst Kätzchen oder 'Kittenz' nennst, dann bedeutet das, dass du dein Telefon beiseite legen und dir einen Job besorgen und deinen Eltern im Haus helfen musst." Eine Nutzerin die ihren bürgerlichen Namen Amala Dlamini als ihren Nutzernamen verwendet hatte, nannte sie "creepy". Wie langanhaltend der Exodus ihrer Follower ist, wird sich zeigen. Im Oktober will Doja Cat auf große US-Tour gehen, bis dahin hat sie hoffentlich noch ein paar Fans übrig.

Bild: TheNews2/Cover Images

Weitere Artikel