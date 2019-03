Allgemein | STAR NEWS

Horst Lichter: So sehr hat ‘Bares für Rares’ ihn geprägt

Moderator Horst Lichter (57) hat für seine Sendung ‘Bares für Rares’ 2018 die Goldene Kamera gewinnen können. Am Wichtigsten sind ihm aber nicht die Preise, sondern die Menschen, mit denen er in der Sendung zusammen arbeiten darf. Da habe er einige richtig in sein Herz geschlossen, wie er ‘BUNTE’ verrät.

Für immer eingezogen

Das Zusammenspiel mit den anderen bereite ihm da am meisten Freude, denn während des Drehs werde es nie langweilig: "Wir machen jeden Tag beim Dreh irgendeinen Blödsinn. Wir sind eine tolle, tolle Truppe. Natürlich ist man dem einen näher als dem anderen, aber wir lachen jeden Tag und machen immer irgendeinen Blödsinn aus der Situation heraus. Situationskomik ist die schönste Komik, weil man die nachher nicht erzählen kann." Im Laufe der Jahre hätten sich einige Freundschaften entwickelt, die Horst nicht mehr missen möchte. Einige habe er regelrecht ins Herz geschlossen, wie er anhand eines Symbolbildes deutlich macht: "Es gibt in meinem Herzen ganz viele Wohnungen und ein paar wenige Eigentumswohnungen. Da sind für immer ein paar Menschen eingezogen."

Harte Schale, weicher Kern

Besonders nah stehe er Händler Waldi, auch wenn der öfters einmal bei seinen Kollegen und den Verkäufern angeeckt ist. Das liegt vor allem an seiner ehrlichen Art. Doch man dürfe sich nicht täuschen lassen, so Horst Lichter, denn der Waldi habe ein riesengroßes Herz: "Wenn ich sage: ‘Mein Waldi’, [dann denkt man an] den umstrittensten Händler von allen, den Eifeler. Man mag denken, der hat ja keinen Benimm und keinen Anstand. Ich habe ihn über fünf Jahre kennengelernt. Er ist für mich einer der ehrlichsten und bodenständigsten Menschen, die ich lange kennengelernt habe. Er ist halt ein Eifeler Jung. Der ist echt, der ist ehrlich. Der würde dich nie im Leben bescheißen. Den könnte ich nachts um drei Uhr anrufen und sagen, ‘Waldi, ich brauche Hilfe’, und der wäre da. Da bin ich mir sicher. Ein ganz feiner Kerl."

