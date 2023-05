Allgemein | STAR NEWS

‚Bares für Rares‘-Star Horst Lichter über die Klatschpresse: „Bitte glaubt nicht alles!“

DE Deutsche Promis - Horst Lichter (61) lieben seine Fans vor allem für die entspannte Art, mit der der Moderator seine Gäste bei 'Bares für Rares' ausfragt. Mit ausgeprägtem rheinischen Akzent kitzelt er die Vorgeschichte von spannenden Gegenständen aus ihnen heraus, die die Kandidat*innen im Händlerraum in bare Münze umzuwandeln hoffen.

Horst Lichters Appell

Doch wie bei so vielen TV-Größen interessiert man sich auch bei ihm für Dinge, die sich hinter oder sogar abseits der Kulissen abspielen — vermeintlich. Denn kürzlich kam das Gerücht auf, dass es um Horst Lichters Ehe nicht allzu gut bestellt sei. Das ging soweit, dass sich der Star am Dienstag (9. Mai) schließlich gezwungen sah, mit einem Statement auf Instagram ein paar Dinge klarzustellen. Er würde zurzeit wieder viele Titelblätter der "wunderbaren Yellow Press zieren. Die heißen so 'Freizeit' und 'Illustrierte' und was weiß ich nicht alles." Die seien nicht teuer, aber eben genau das Papier wert, auf dem sie gedruckt werden.

“Neuer Bart, neue Frau" — wirklich?

"Nur der Inhalt, der stimmt wirklich nicht", so Horst Lichter. Zur Erklärung fügte er hinzu: "Mein Schatz Nada und ich gehen jetzt ins 27. Jahr, und das sehr erfolgreich, wie ich glaube, in der heutigen Zeit ist das schon sehr außergewöhnlich." Trennungsabsichten hätten sie keinesfalls, obwohl die Klatschzeitschriften ihnen immer wieder Ehekrisen an den Hals schreiben würden. Sie wollten ihre Ehe "durchziehen, bis ich irgendwann man mal dort oben ankomme", erzählte Horst weiter, gen Himmel zeigend. Dass man sich auf so pseudo-wissenschaftliche Beobachtungen wie "neuer Bart, neue Frau" stütze, amüsiert ihn eher.

Daher sein Aufruf: "Spart euer Geld!" Wenn die Zeitschriften irgendwo herumliegen, könne man sie ja ruhig lesen, aber eben nur zur Unterhaltung. "Bitte glaubt nicht alles, was in der Klatschpresse steht" so Horst Lichters eindringlicher Appell.

Bild: Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images