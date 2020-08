Allgemein | STAR NEWS

Hoppla, da bin ich: Michael Wendler wird ‘DSDS’-Juror

DE German Stars - Michael Wendler (48) ist seit einigen Monaten so populär wie noch nie. Ob man ihn mag oder nicht, der Musiker kommt aus den Schlagzeilen nicht mehr raus, ist frisch verheiratet, arbeitet an neuer Musik, hat ein eigenes Fernsehformat. Jetzt wird er auch noch 'DSDS'-Juror.

Wir sehen uns bei RTL

In den vergangenen Tagen wurde viel spekuliert, wer auf Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo folgt. Mike Singer war am Donnerstag (13. August) als Jury-Mitglied bekannt gegeben worden. Gerüchte gab es schon länger, dass Michael Wendler hinzustoßen wird. Das ist nun von 'RTL' bestätigt worden. In einem Video freut sich der Sänger auf seine neue Herausforderung, kann es kaum erwarten, junge Talente zu fördern: "Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter! Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden." Weiter: "Am meisten freue ich mich auf Poptitan Dieter Bohlen, meine Jurykollegen, aber insbesondere auf euch, denn auf euch kommt es an. Bewerbt euch jetzt. Und werdet vielleicht der neue deutsche Superstar 2021. Wir sehen uns bei RTL, euer Micha."

Sind Dieter Bohlen und Michael Wendler jetzt Freunde?

Trotz der Spekulationen der vergangenen Tage dürfte viele Fans des Formats und Dieter Bohlens die Nachricht überraschen, hatte der Poptitan doch in der Vergangenheit beteuert, dass es einen Michael Wendler als Jury-Mitglied mit ihm nicht geben werde. Anscheinend hat Dieter seine Meinung geändert. Offensichtlich ist, dass der Wendler für hohe Einschaltquoten sorgen wird. Der vierte Juror wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Gerüchte ranken sich um Maite Kelly, die sich zu den Spekulationen aber noch nicht geäußert hat.