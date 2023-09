Allgemein | STAR NEWS

Hört auf zu brummen: Ansage an Liam Neeson und Ewan McGregor bei ‘Star Wars’-Lichtschwertszenen

DE Showbiz - Liam Neeson (71) amüsiert sich über eine ganz besondere Erinnerung, die er an die ‘Star Wars'-Dreharbeiten hat. Regisseur George Lucas mahnte ihn und seinen Co-Star Ewan McGregor (52), keine eigene Sound-Effekte zu den Lichtschwertern zu machen, mit denen sie Kampfszenen drehten, erzählte der Star im 'Conan O’Brien Needs A Friend’-Podcast.

Bitte keine Sound-Effekte von Schauspielern

"Als wir die Lichtschwerter das erste Mal einsetzten, um einen kleinen Kampf anzufangen… machten wir beide automatisch diese Geräusche", erinnerte sich Liam Neeson. "George sagte ‘Lasst uns hier einen Cut machen. Jungs, das können wir später ergänzen.’" Während er die alten ‘Star Wars’-Filme liebt, äußerte er sich kritisch über den massenhaften Content, den Disney produziert, seit es 2012 Lucasfilm erwarb. "Ich meine, es ist doch Kult. Jetzt gibt es so viele Filme und Spin-offs, dass es das Ganze meiner Meinung nach verwässert. Das ist meine persönliche Ansicht", so der Star. So begnügte er sich 2022 auch gern mit einem Kurzauftritt in der Disney+-Serie ‘Obi-Wan Kenobi’, hatte aber nur etwa zwei Zeilen Dialog.

Alte Fans lieben Liam Neeson

Podcast-Gastgeber Conan O’Brien fragte den gebürtigen Nordiren, wie oft er eigentlich von ‘Star Wars’-Fans angehalten und um ein Autogramm gebeten wird. "Nicht allzu oft", sagte der Star bescheiden. "Manchmal fragen junge Leute nach einem ‘Star Wars’-Autogramm, und ich gebe im Flughafen keine Autogramme. Und dann ist es meist nicht der Junge, sondern der Opa – oder der Vater. Die werden dann wieder zu Elfjährigen", schmunzelte Liam Neeson.

Bild: Roger Wong/INFphoto.com