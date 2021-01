Allgemein | STAR NEWS

Der Schauspieler fühlt sein Alter: Liam Neeson will keine Actionfilme mehr drehen

DE Showbiz - Obwohl er sich mit Filmen wie 'Schindlers Liste' in den internationalen Schauspiel-Olymp spielte, steht Liam Neeson für die meisten vor allem für Action-Rollen wie in '96 Hours'. Doch genau die will der aus Nordirland stammende Star demnächst an den Nagel hängen.

Halb so alte Typen vermöbeln

Der Grund? Im Juni wird Liam 69 Jahre alt, und es beginnt bei den anspruchsvollen Szenen mit körperlichem Einsatz langsam aber sicher zu zwicken, wie er 'Entertainment Tonight' anvertraute. "Ich werde in diesem Jahr noch zwei Filme machen … und das wird es dann wohl höchstwahrscheinlich sein. Ich mache sie für mein Leben gern, ich vermöble so gern Typen, die halb so alt sind wie ich." Doch wie kam es zu dem Sinneswandel? Schließlich hat das Alter selbst betagte Hollywood-Recken bislang nicht davon abgehalten, nach wie vor die Fäuste zu schwingen — demnächst wird Harrison Ford mit fast 80 noch einmal als Indiana Jones unterwegs sein.

Liam Neeson blieb die Luft weg

"Ich habe gerade einen Film in Australien abgedreht", erklärte Liam seinen Entscheidungsprozess. "Ich hatte da diese Kampfszene mit einem jungen Mann, einem süßen, hübschen Schauspieler namens Taylor … und mitten im Kampf musste ich aufblicken. Ich war total außer Atem und ihm machte das alles überhaupt nichts aus. Ich fragte ihn 'Taylor, wie alt bist du?' Er sagte '25' und ich erwiderte: 'So alt ist mein ältester Sohn.'" Fans können allerdings beruhigt sein, denn ganz an den Nagel hängen will der Star die Schauspielerei natürlich nicht. So kann er sich vorstellen, noch einmal in die Rolle von Jedi-Meister Qui-Gon Jinn in der Disney+-Serie über Obi-Wan Kenobi zu schlüpfen. Liam Neeson wird uns also auf jeden Fall erhalten bleiben — wenn auch in gemächlicherer Form.