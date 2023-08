Allgemein | STAR NEWS

Hochzeitstag: Giovanni Zarrella und seine Jana Ina feiern ihre Liebe in New York

DE Deutsche Promis - Giovanni Zarrella (45) und Gattin Jana Ina sind schonganz schön lange ein Paar - und immer noch verliebt. Für ihren 18. Hochzeitstag ließen sie sich etwas einfallen. Der Showmaster ('Die Giovanni Zarrella Show') und das Model flogen dafür nach New York.

“Seit 18 Jahren Mr. & Mrs. Zarrella”

Natürlich durften auch ihre Fans an ihrem Glück teilhaben, denn auf Instagram veröffentlichte das Showbiz-Paar ein paar herzige Fotos zum Ehrentag. "Unsere Ehe ist heute volljährig", jubeln sie auf Instagram. "Seit 18 Jahren Mr. & Mrs. Zarrella. Das Leben ist schön - aber noch viel schöner an deiner Seite", schrieben sie zu einem aktuellen Paarbild und zeigten noch einen Schnappschuss aus der Vergangenheit. Das Model nutzte die Zeit im Big Apple auch, um auf den Spuren der Kultserie 'Sex and the City' zu wandeln und veröffentlichte entsprechende Fotos der Drehorte.

Bei Giovanni Zarrella hat es nicht gleich gefunkt

Auch wenn die beiden sich jetzt immer noch schwer verliebt zeigen, ihre Liebe brauchte einen gewissen Anlauf, wie Giovanni Zarrella in einem RTL-Interview verriet. "Bei mir war es Liebe auf den siebten oder zehnten Anlauf mit meiner Frau. Wir sind uns mehrmals über den Weg gelaufen, aber es hat nie richtig gefunkt." Aber irgendwann hat der Italiener dann doch gemerkt, dass die Brasilianerin die Frau fürs Leben ist und alles wurde gut.

Diverse Reality-Shows begleiteten das Paar am Anfang, aber mittlerweile gewähren sie den Kameras nicht mehr so tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Kinder, die 2008 und 2013 geboren wurde, wachsen fernab vom Rampenlicht auf. Die Medien füttert das Promipaar dann lieber mit entzückenden Liebeserklärungen. "Jana Ina ist mein Sonnenschein. Sie war auch bei mir, als die Sonne nicht so geschienen hat. Sie hat dafür gesorgt, dass immer noch Licht da war", schwärmte Giovanni Zarrella unlängst gegenüber ‘Bunte’ von seiner Frau.

Bild: Georg Wendt/dpa