Giovanni Zarrella: Diese Liebe ist für immer

DE Deutsche Promis - Giovanni Zarrella (43) und Jana Ina (45) sind seit 2005 glücklich verheiratet, und wenn es nach dem TV-Moderator und Sänger geht, soll das auch für immer so bleiben, wie er im 'Barbara'-Interview verriet.

Große Gefühle bei Giovanni Zarrella

"Bei uns ist es kitschig, romantisch, verliebt, und zwar die ganze Zeit. Wenn ich das Haus verlasse, fangen wir fast sofort an, uns zu schreiben, wie sehr wir uns vermissen", schwärmte Giovanni im Gespräch mit Barbara Schöneberger. Natürlich gibt es selbst bei dem dauerverliebten Paar gelegentlich mal Knatsch, aber der sei nie von langer Dauer: "Meine Frau ist Brasilianerin, ich bin Italiener, wir sind klischeehaft intensiv, können beide temperamentvoll sein", beschrieb Giovanni den Alltag mit dem Model. "Aber wir haben immer Respekt voreinander und sagen nie Dinge, die wir bereuen und nicht mehr zurücknehmen können."

Trennung auf Zeit

Das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, ist am liebsten zusammen. Doch kürzlich musste Giovanni eine Weile ohne seine Jana auskommen, denn nachdem sie pandemiebedingt lange nicht in ihre alte Heimat reisen konnte, flog sie schließlich im Januar nach Brasilien, um endlich ihre Familie wiederzusehen. Auf Instagram schwärmte sie: "Diese Zeit hier war so schön. Es war natürlich kurz. Ich habe aber jede Minute genossen."

Und ihr Ehemann war überglücklich, seine große Liebe wieder in die Arme schließen zu können. "Das hier geht nicht kaputt. Das kann bleiben, für immer", stellte Giovanni Zarrella im 'Barbara'-Interview klar.

Bild: Georg Wendt/picture-alliance/Cover Images