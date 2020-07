Allgemein | STAR NEWS

Hirntumor: So stand Oli P. seiner Ehefrau Pauline bei

DE German Stars - Sänger und Schauspieler Oli P. (41, 'Flugzeuge im Bauch') und seine Frau Pauline (33) sind ein Herz und eine Seele. Umso größer war der Schock, als bei ihr ein Hirntumor festgestellt wurde und sie sich eine gefährlichen Operation unterziehen musste. Oli P. stand seiner Frau bei, die nach der Untersuchung ihres Tumors aufatmen kann.

Oli P. liebt seine Frau über alles

"Wir haben uns in all den Jahren noch nie gestritten", erklärte Oli P. im 'Bunte'-Interview. "Zwischen uns gibt es kein böses Wort. Das Leben mit Pauline ist das Purste an Liebe, das ich jemals erfahren durfte."

Am 8. Juni sollte das unzertrennliche Paar zusammen im Fernsehen auftreten und als Gast von Florian Silbereisen ihr Lieblingslied 'Kleine Taschenlampe brenn' singen. Doch dann trat Oli P. schwer angeschlagen allein vor die Kameras und berichtete, dass seine Frau schwerkrank sei und gerade operiert wurde. Deshalb sang Oli P. das Lied allein – für seine Pauline. Genaueres wollte er erst sagen, wenn es seiner Frau wieder besser ginge.

Paulines Tumor war gutartig

Mittlerweile hat sich Pauline von der komplizierten dreistündigen OP, bei der der Tumor entfernt wurde, erholt. Aus dem Labor kam danach schon mal eine gute Nachricht: Der Tumor war gutartig! Oli P. ist überglücklich: "Ich zweifelte nicht, dass sie wieder gesund wird. Aber natürlich hatte ich auch Angst, Pauline zu verlieren", sagte er zu 'Bunte'. Jetzt entspannt sich das Paar erst einmal auf Sylt – eine wohlverdiente Auszeit für die beiden.