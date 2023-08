Allgemein | STAR NEWS

Hin und her gerissen: Grimes ist vom anstehenden Cagefight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg nicht begeistert

DE Showbiz - Seit Juni provoziert Superunternehmer Elon Musk (52) seinen Milliardärskollegen Mark Zuckerberg (39), um ihn zu einem Cagefight zu bewegen, in dem die beiden ihre Kräfte messen. Elons Ex Grimes (35) findet die Idee eigentlich nicht so gut, findet aber auch Argumente, die dafür sprechen.

Grimes hat ein ungutes Gefühl

Die Sängerin und Künstlerin kam 2018 mit Elon Musk zusammen und ist die Mutter von Elons Sohn X Æ A-Xii (3) und Tochter Exa Dark Sideræl (19 Monate). Im März 2022 gab sie bekannt, dass das Paar sich 2021 nach der Geburt der Tochter bereits getrennt hatte. "Ich würde es vorziehen, wenn es nicht geschieht", sagte die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, am Dienstag (8. August) zum Magazin ‘Wired’. "Ich liebe Gladiatorenkämpfe, aber dem Vater deiner Kinder bei einem richtigen Kampf zuzusehen ist nicht das angenehmste Gefühl." Die Kanadierin sagte weiter: "Aber es wird keine Hirnschäden geben, also ist es wohl gut. Kerle brauchen manchmal ein Ventil für ihre gute alte Männlichkeit."

Elon Musk und Mark Zuckerberg kämpfen für einen guten Zweck

Elo Musk hatte Mark Zuckerberg im Juni erstmals herausgefordert: "Ich bin bereit für einen Cagefight, wenn er es ist, LOL", sagte er am 21. Juni als Reaktion auf die Nachricht, dass Meta mit Threads ein Konkurrenzprodukt zu Musks Twitter auf den Markt bringen würde. Marks Antwort: "Schick mir den Ort." Noch weiß niemand, ob der Kampf tatsächlich stattfinden wird, allerdings wurde Elon am 5. August bereits etwas konkreter, als er in den sozialen Medien erklärte, Twitter, das nun X heißt, würde den Kampf als Live-Stream übertragen. "Sämtliche Erlöse gehen einen Hilfsverein für Veteranen", stellte Elon Musk klar.

