Allgemein | STAR NEWS

Es geht um ihre drei gemeinsamen Kinder: Grimes zerrt Elon Musk vor Gericht

DE Showbiz - Grimes (35) möchte Elon Musk (52) wiedersehen, aber nicht für ein Date, sondern vor Gericht. Denn wegen der drei gemeinsamen Kinder, die das Ex-Paar hat, gibt eines einiges zu klären.

Grimes möchte eine Klärung

Am 2. September reichte die kanadische Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt, bei einem Gericht in Los Angeles ihre Forderung ein, “eine Eltzernbeziehung herzustellen”, wie ‘Page Six’ am Dienstag (3. Oktober) berichtete. Dieser neuen Entwicklung ging das Bekanntwerden des dritten gemeinsamen Kindes von Elon und Grimes voran. Ihr Antrag soll die rechtlichen Eltern feststellen, da die beiden nicht verheiratet waren. Ob Grimes einen Sorgerechtsstreit anstrengt oder ob es um Unterhaltsforderungen geht, ist nicht bekannt. Wie ‘Page Six’ berichtete, waren die Gerichtsakten verschlossen. Es sieht so aus, als habe Elon Musk bislang nicht auf Grimes’ Vorstoß geantwortet.

Elon Musks Kinderschar

Die beiden begannen 2018 zu daten, kamen aber über eine On-Off-Beziehung nie hinaus und trennten sich 2021. Ihr erstes Kind mit dem unaussprechlichen Namen X Æ A-Xii kam im Mai 2020 zur Welt, gefolgt von Tochter Exa Dark Sideræl, geboren im Dezember 2021. Erst im September enthüllte Journalist Walter Isaacson in seiner Elon-Musk-Biographie, dass die beiden ein drittes Kind bekamen, das Techno Mechanicus heißt und kurz Tau genannt wird. Kurz nachdem diese Neuigkeit bekannt wurde, wandte sich Grimes auf X, ehemals Twitter, öffentlich an Musk und bat ihn, sie ihren Sohn sehen zu lassen. Zuvor hatte Isaacson ein Foto von Musks Zwillingen gepostet, die er mit Shivon Zilis bekam. “Sag Shivon, dass sie mich nicht länger blocken soll und sag Elon, dass er mich meinen Sohn sehen lassen oder bitte meinem Anwalt antworten soll”, schrieb sie in einem Tweet, der inzwischen gelöscht wurde. “Ich durfte bislang nicht einmal ein Bild dieser Kinder sehen, obwohl diese Situation meine Familie zerreißt.” Elon Musk war dreimal verheiratet und soll angeblich mindestens elf Kinder haben, darunter die drei von Grimes.

Bild: ROGER WONG/INSTARimages.com

Artikel zum Thema Hin und her gerissen: Grimes ist vom anstehenden Cagefight zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg nicht begeistert