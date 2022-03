Allgemein | STAR NEWS

Hilfe für die Ukraine: Ryan Reynolds spendet für Menschen auf der Flucht

DE Showbiz - Hunderttausende sind seit der russischen Invasion in der Ukraine auf der Flucht. Wer kann, der hilft, sei es mit Sach- oder Geldspenden. Auch Ryan Reynolds (45) kann nicht tatenlos zusehen, wie Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Der Schauspieler ('Deadpool') und seine Frau Blake Lively (34) haben das Scheckbuch gezückt.

"Wir können uns das erlauben"

Das Paar hat sich mit der Hilfsorganisation USA for UNHCR zusammengetan. Das UNHCR ist das Flüchtlingshilfswerk der UN. Bis zu einer Million Dollar will das Power-Couple an Hilfsmitteln zur Verfügung stellen. Damit wollen Ryan und Blake nicht nur helfen, sondern auch andere animieren, es ihnen gleichzutun — wenn sie es denn können. "Wir hatten das Gefühl, es sei das Richtige", erklärte der Star gegenüber 'Extra TV'. "Es soll auch dazu führen, dass andere in die Diskussion eingebunden werden. Es ist unglaublich. Wir haben das Glück, dass wir uns so etwas erlauben können. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sein Zuhause aufgeben muss und noch weniger, sein Zuhause mit einer Stunde Vorlaufzeit zu verlassen."

Ryan Reynolds und Blake Lively wollen nicht untätig sein

Auch auf Instagram hatte sich Ryan Reynolds zum Krieg in der Ukraine geäußert. "Innerhalb von 48 Stunden mussten unzählige Ukrainer*innen ihr Zuhause verlassen und in die Nachbarländer fliehen. Sie benötigen Schutz. @usaforunhcr gibt ihnen diesen Schutz. Wenn ihr spendet, verdoppeln wir eure Spenden bis zu einer Million Dollar, um ihnen doppelt so viel Unterstützung zukommen zu lassen." Laut UNHCR waren mit Stand 1. März rund 520.000 Menschen auf der Flucht vor Putins Invasionstruppen. Mit der Hilfe von Menschen wie Blake Lively und Ryan Reynolds kann deren Leid hoffentlich ein wenig gemildert werden.

Bild: John Nacion/startraksphoto.com/Cover Images