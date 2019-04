Allgemein | STAR NEWS

Hilaria Baldwin: Angst vor einer möglichen Fehlgeburt

Model Hilaria Baldwin (35) hat 2012 den Schauspieler Alec Baldwin (61, ‘Beetlejuice’) geheiratet. In fünf Jahren haben die beiden vier gemeinsame Kinder bekommen – und damit soll noch lange nicht Schluss sein. Hilaria ist nämlich wieder schwanger, wie sie bekanntgab. Die Schwangerschaft – sie ist derzeit im ersten Trimester – scheint aber nicht so reibungslos zu laufen wie die vorherigen.

Offenheit und Ehrlichkeit

In einem emotionalen Post auf Instagram hat Hilaria bekannt gegeben, sie werde mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fehlgeburt erleben. Neben einem Foto von sich vor einem Spiegel schreibt sie: "Ich möchte mit euch teilen, dass ich wahrscheinlich eine Fehlgeburt durchmache. Ich habe mir immer versprochen, dass ich die Nachricht einer erneuten Schwangerschaft mit euch ziemlich früh teilen werde, auch wenn das heißt, jemanden in aller Öffentlichkeit zu verlieren. Ich war immer offen mit euch über meine Familie, Fitness, Schwangerschaften … und ich will das nicht vor euch versteckt halten, nur weil es nicht so positiv und glitzernd ist wie der Rest."

Hilaria finde es wichtig, die Wahrheit zu sagen, denn ihr Job sei es, Menschen zu helfen, indem sie echt und offen sei. Zudem empfinde sie bezüglich ihrer möglichen, bevorstehenden Fehlgeburt keine Scham. Stattdessen wolle sie das Thema Fehlgeburt aus der Tabuzone holen und das Stigma entfernen, das mit ihm einher geht.

Ungewisse Reise

Doch wie kann Hilaria denken, sie werde eine Fehlgeburt erleben? Im weiteren Textverlauf erklärt sie: "Der Embryo hat einen Herzschlag, aber er ist nicht stark, und das Baby wächst nicht sehr. Also müssen wir warten. Und das ist schwierig. So viel Ungewissheit … aber die Chance ist sehr, sehr gering, dass die Schwangerschaft erfolgreich sein wird. Ich habe komplettes Vertrauen in meine Familie, und ich werde das durchstehen, auch wenn die Reise schwierig ist."

Hilaria fügt hinzu, glücklich zu sein, einen solch fantastischen Arzt, liebe Freunde und eine starke Familie zu haben.

