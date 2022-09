Allgemein | STAR NEWS

Die Familie wächst und wächst: Alec und Hilaria Baldwin freuen sich über ihr siebtes gemeinsames Kind

DE Showbiz - Die Fußballmannschaft ist bald komplett. Alec (64) und Hilaria Baldwin (38) sind erneut Eltern geworden. Ihr kleine Tochter Ilaria Catalina Irena kam am Freitag (22. September) auf die Welt. Künftig toben beim Schauspieler und der Yogalehrerin also sieben Kinder durchs Haus — und sie sind alle unter zehn Jahre alt.

Hilaria Baldwin und das Baby sind wohlauf

Baby Ilaria wog rund drei Kilo und soll "fröhlich und gesund" sein — und das ist ja die Hauptsache. Zuhause freuen sich bereits Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) und Lucia (18 Monate) auf ihre Schwester. Lucia war von einer Leihmutter zur Welt gebracht worden. Alec ist zudem Vater der 26-jährigen Ireland Baldwin, die aus seiner Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger (68) stammt.

Auf Instagram gab Hilaria ihre frohe Botschaft bekannt. "Sie ist da! Wir freuen uns so sehr, euch unseren kleinen wahr gewordenen Traum vorzustellen", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie das Neugeborene liebevoll in den Armen wiegt.

Alec Baldwin ist jetzt achtfacher Vater

Hilaria Baldwin fügte hinzu: "Ihre Baldwinito-Geschwister verbringen den Tag damit, sich mit ihr anzufreunden und sie zuhause willkommen zu heißen. Ich schicke euch allen ganz viel Liebe. Wir freuen uns so, diese wunderbaren Neuigkeiten mit euch zu teilen." Alec Baldwin und seine Frau hatten im März bekannt gegeben, dass erneut Nachwuchs unterwegs sei. Sie hättten "Somos un buen equipo" auf ihren Eheringen eingravieren lassen - "wir sind ein tolles Team". "Wir erzählen uns das ständig gegenseitig", so das Paar in einem Statement. "Eines der schönsten Dinge daran, dass die Kinder in einer großen Familie aufwachsen, ist wie das Herz mit jedem Geschwisterchen wächst", fügten Hilaria und Alec Baldwin hinzu.

Bild: Instagram - @hilariabaldwin

Artikel zum Thema Hilaria Baldwin: Angst vor einer möglichen Fehlgeburt