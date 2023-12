Allgemein | STAR NEWS

Herzlichen Glückwunsch: Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind angeblich verlobt

DE Showbiz - Bei Robert Pattinson (37, 'Twilight') und Suki Waterhouse (31, 'Überredung') geht es zurzeit Schlag auf Schlag. Erst vor einem Monat bestätigte die Schauspielerin und Sängerin ihre Schwangerschaft, nachdem schon länger spekuliert wurde, dass Nachwuchs unterwegs ist. Jetzt sollen die beiden sich verlobt haben.

Robert Pattinson ist ein Glückspilz

Am Montag (18. Dezember) hatten Paparazzi die Britin in London mit einem dicker Klunker am Finger fotografiert. Am Donnerstag plauderte ein Insider gegenüber 'People' aus, dass sie und der Vater ihres Kindes wohl Hochzeitspläne schmieden. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten, es ist ihnen sehr wichtig", wurde dieser Insider zitiert. Robert soll ihm zufolge "sowas von bereit dazu" sein. "Seine Beziehung mit Suki ist wirklich unglaublich. Er hat das Gefühl, sehr viel Glück zu haben." Im November hatte Suki am Rande eines Auftritts bei einem Festival in Mexiko Gerüchte bestätigt, dass die beiden Nachwuchs erwarteten.

Charmantes Chaos bei Suki Waterhouse

Suki Waterhouse erschien in einem eng anliegenden Glitzerkleid und plauderte mit dem Publikum. "Ich habe mich entschieden, heute etwas besonders Glitzerndes zu tragen, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken, das gerade passiert." Als die Zuschauer*innen jubelten, fügte sie scherzhaft hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert." Aber auf alle Fälle ist jetzt aber klar, dass es im Hause des Promipaares Nachwuchs gibt. Die beiden sind seit 2018 zusammen, zogen aber erst Anfang 2023 zusammen. Sie erzählte im Podcast 'Driven Minds', dass er sich von dem Chaos in ihrem Haus nicht abschrecken lässt. "Ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos so akzeptiert. Er sagt nie etwas darüber. Er findet es irgendwie charmant." Offenbar so charmant, dass Suki Waterhouse und Robert Pattinson demnächst heiraten werden.

Bild: Jennifer Graylock/INSTARimages/Cover Images

