Der Babybauch lässt sich nicht mehr verstecken: Robert Pattinson und Suki Waterhouse erwarten Nachwuchs

DE Showbiz - Robert Pattinson (37) und Suki Waterhouse sind seit fünf Jahren ein Paar und es scheint, als ob ihre Beziehung jetzt einen Schritt weitergeht, denn die Schauspielerin ('Daisy Jones & The Six') präsentierte bei einem Musikfestival ihren Babybauch.

Babybauch im Glitzerkleid

Die britische Presse hatte schon im Vorfeld spekuliert, aber nun scheint es Suki zu bestätigen, dass sie und der 'Twilight'-Star Eltern werden. Beim Festival Corona Capital in Mexiko erschien sie in einem eng anliegenden Glitzerkleid und plauderte mit dem Publikum. "Ich habe mich entschieden, heute etwas besonders Glitzerndes zu tragen, weil ich dachte, es könnte euch von etwas anderem ablenken, das gerade passiert." Als die Zuschauer*innen jubelten, fügte sie scherzhaft hinzu: "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert." Aber auf alle Fälle ist jetzt aber klar, dass es im Hause des Promipaares Nachwuchs gibt.

Robert Pattinson und Suki Waterhouse sind seit fünf Jahren glücklich

Robert Pattinson und Suki Waterhouse fanden 2018 zusammen, aber sie sind erst Anfang dieses Jahres zusammengezogen. Sie erzählte im Podcast 'Driven Minds', dass er sich von dem Chaos in ihrem Haus nicht abschrecken lässt. "Ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos so akzeptiert. Er sagt nie etwas darüber. Er findet es irgendwie charmant. Darüber bin ich sehr glücklich." Die Musikerin ist etwas auskunftsfreudiger über ihre Beziehung als ihr Liebster, der aus den verrückten 'Twilight'-Zeiten geprägt wurde, als seine Liebe zu seiner Kollegin Kristen Stewart unter Dauerbeobachtung stand. Seine aktuelle Freundin und zukünftige Mutter seines Kindes hält aber nichts zurück, zu schwärmen. "Ich bin schockiert, dass ich seit fast fünf Jahren mit jemandem so glücklich bin…Ich bin immer unglaublich aufgeregt, wenn ich seinen Namen (auf meinem Telefon) oder sogar eine SMS sehe, und ich glaube, er denkt genauso über mich. Wir haben uns immer so viel zu sagen, und ich finde ihn witzig", begeisterte sich Suki Waterhouse über Robert Pattinson.

