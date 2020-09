Allgemein | STAR NEWS

Henssler ohne Henssler: Steffen Henssler bricht Dreh ab

DE German Stars - Das war eigentlich anders geplant: Die Dreharbeiten für eine neue Folge der VOX-Show 'Grill den Henssler' waren in vollem Gange, als der Titelheld passen musste.

Sofort zum Arzt

Steffen Henssler (47) ist eigentlich dafür bekannt, dass er sich mit Leib und Seele vor der Kamera abrackert. Doch beim Dreh für die dritte Folge der aktuellen Staffel konnte der hart gesottene TV-Koch nicht mehr: Steffen hatte sich am Morgen der Dreharbeiten eine Sportverletzung zugezogen. Anschließend hatte er sich zwar tapfer ins Studio geschleppt und die Arbeit angetreten, doch kurz vor dem Dessert war dann Schluss: Steffen Henssler musste den Set verlassen, die Schmerzen waren einfach zu stark. Der Koch begab sich umgehend in ärztliche Behandlung.

Wer vertritt Steffen Henssler?

Für den Starkoch sprang sein 'Koch Azubi' Detlef Steves ein, der für seine Wutanfälle bekannt ist. Es dürfte also eine spannende Folge von 'Grill den Henssler' ohne Henssler werden. Doch mittlerweile gibt es für den Star der Sendung Entwarnung: Auf 'rtl.de' ist zu lesen, dass man hofft, den aufgrund der Verletzung ausgefallenen Dreh vom Freitag (11. September) schon am kommenden Montag nachholen zu können. Die regulären Dreharbeiten werden vermutlich bereits am Samstag weitergehen. Steffen Henssler kann man nur weiterhin gute Besserung wünschen!