Helene Fischers neuer Freund erobert die Laufstege

Der neue Freund von Helene Fischer (34) ist begehrt in der Modewelt.

Das Leben von Thomas Seitel (33) dürfte sich in den vergangenen zwei Monaten auf den Kopf gestellt haben. Im Dezember letzten Jahres wurde bekannt, der Tänzer und Schlagerstar Helene Fischer sind ein Paar. Seitdem ist der Medienrummel groß: Der 33-Jährige muss sich plötzlich mit grellem Scheinwerferlicht und hartnäckigen Paparazzi auseinandersetzen. Kein Wunder also, dass Thomas bei einer Modenschau in München zur großen Attraktion wurde.

Der neue Freund von Helene Fischer meisterte nämlich den Laufsteg der Brillenmarke Rodenstock, die am Donnerstag [24. Januar] im Isarforum auf der Museumsinsel in der bayrischen Metropole stattfand.

Neben Thomas lief unter anderem auch Boris Beckers (51) Spross Anna Ermakova (18) selbstbewusst über den Catwalk und gab ein hinreißendes Brillenmodel ab.

Die anwesenden Gäste, die hofften, vielleicht würde auch Superstar Helene die Show besuchen oder zumindest die Aftershow-Party, wurden jedoch enttäuscht. Die 34-Jährige wollte ihren neuen Freund vielleicht einfach vor allzu großem Medienrummel schützen und blieb dem Fashion-Event fern.

Thomas Seitel dürfte in nächster Zeit noch einige Jobangebote als Model bekommen – schließlich ist das Interesse der Öffentlichkeit riesig und auf dem Laufsteg macht Helene Fischers Neuer auch eine gute Figur.

