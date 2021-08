Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischers Comeback-Song: Der erste Clip ist schon da

DE Deutsche Promis - Am Freitag (6. August) ist es endlich so weit: Helene Fischer mischt wieder mit in den deutschen Charts. Nur einen Tag nach dem 37. Geburtstag der Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') erscheint endlich die mit Spannung erwartete neue Single.

Das Risiko einer Schaffenspause

Damit geht eine viel zu lange Schaffenspause zu Ende. Es gibt nur wenige Stars, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einfach mal über zwei Jahre zurückziehen können, ohne dabei Fans zu verlieren, doch die Musikerin wagte den Sprung. Es gab weder neue Musik noch eine Tour, und auch auf Social Media herrschte weitestgehend Funkstille. Bis auf ein paar Specials und wenige Auftritte war Helene Fischer mehr oder minder seit Anfang 2019 von der Bildfläche verschwunden.

Helene Fischer kann es nicht mehr abwarten

Für ihr Comeback hat sich der Superstar dann auch lieber Verstärkung geholt — von einem anderen Superstar. Helene hat 'Vamos A Marte' gemeinsam mit Luis Fonsi (43, 'Despacito') aufgenommen. Doch die Sängerin scheint ebenso aufgeregt zu sein wie ihre Fans, denn am Mittwoch gab es bereits einen Vorgeschmack auf den neuen Song auf Instagram. "Okay… ich halte es nicht mehr länger aus!!!" schrieb Helene zum Clip. "Hier ein erster Vorgeschmack auf mein neues Video. Aaaawh, kann es selbst kaum erwarten. Freitag dann in voller Länge!" Im Video tanzt der Star im knappen Glitzertop zu heißen Rhythmen.

Ein neues Album soll wohl ebenfalls bald folgen. In den kommenden Monaten wird sich jetzt zeigen, ob Helene Fischers Auszeit sie Fans gekostet hat, oder ob sie wieder dort einsteigt, wo sie eigentlich die ganze Zeit war: An der Spitze.

Bild: Malte Ossowski / SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images