Helene Fischer: Wird sie für immer verschwinden?

DE German Stars - Helene Fischer (35) hat sich kürzlich eine längere Auszeit gegönnt, die nach zwei anstrengenden Tourneen, Fernsehauftritten und diversen anderen Beschäftigungen dringend notwendig war. Solche Pausen könnte sie in Zukunft öfter machen – aber ganz verschwinden und niemals wieder vor die Kameras treten?

Helene Fischer lässt alles auf sich zukommen

Ja, auch das könnte sich Helene vorstellen, wie sie offen im Gespräch mit der 'Deutschen Presse-Agentur' verrät: "Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme. Ohne Musik? Niemals!" Das dürfte ihre Fans dann doch beruhigen, die sich noch auf ein paar Show-Überraschungen freuen dürfen, wie Helene mit einem Augenzwinkern erklärt: "Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich immer ein paar Pläne in der Schublade habe. Was ich davon umsetze, werde ich auf mich zukommen lassen."

Nichts tun ist sowieso nicht

Die Auszeit sei für sie eine richtige Kur für Körper und Seele gewesen, die dringend notwendig gewesen sei. Untätig war Helene in dieser Zeit aber natürlich nicht. Ihr Fokus hatte sich auf die Menschen in ihrem direkten Umfeld gerichtet anstatt auf ihre Fans, wie sie reflektiert: "Die Auszeit hat mir sehr geholfen, wieder in meine Mitte zurückzukehren. In den Jahren davor herrschte ja mit den zwei großen Tourneen am Stück und der permanenten öffentlichen Aufmerksamkeit fast durchgängig Ausnahmezustand bei mir. (...) Ich genieße es dann sehr, mir die Zeit für mich und meine Lieben zu nehmen, die ich sonst oft nicht habe. Das bedeutet gar nicht unbedingt, dass ich überhaupt nichts tue, aber ich übernehme in dieser Zeit wieder die 100-prozentige Hoheit über meinen Terminkalender."