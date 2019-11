Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischer: Weihnachtslieder mit Robbie Williams

DE German Stars - Helene Fischer (35, 'Atemlos') wurde in eine illustre Runde aufgenommen, als Robbie Williams (45, 'Let Me Entertain You') sie bat, ein Duett für sein Weihnachtsalbum mit ihm einzusingen. Zu den anderen großen Namen, die mit ihm ins Studio kamen, gehören Bryan Adams (60) und Jamie Cullum (40). Wie gut sich Helene und Robbie verstehen, sieht man auch im Video zu 'Santa Baby' – da wird den Fans auch mitten im Winter warm ums Herz.

Helene Fischer ging mit Robbie Williams ins Studio

Dank moderner Aufnahmetechnik hätte Helene ihren Part in einem beliebigen Studio einsingen können, aber sie und Robbie kennen sich schon viele Jahre und ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen, zusammen zu arbeiten und herumzualbern. Mit dem Weihnachtsklassiker ''Santa Baby', Helenes Kuschelpulli und dem gemütlich gedimmten Licht kommt im Video, das am Mittwoch (20. November) veröffentlicht wurde, so richtig schönes Christmas-Flair auf.

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Auch wenn Robbie und Helene so wunderschön zusammen singen – für seine Frau Ayda und ihren Partner Thomas besteht sicher kein Grund zur Eifersucht. Und sie werden sich wie alle Fans sicher über dieses Album freuen. 24 Songs, von 'Winter Wonderland' über 'Rudolph' bis zu bei uns weniger bekannten Weihnachtsliedern, wurden von Robbie allein oder mit prominenter Unterstützung eingesungen. Am 22. November kommt 'The Christmas Present' in den Handel.