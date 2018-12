Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischer: So viel Aufregung hat sie nicht erwartet

Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) haben sich getrennt — und ganz Deutschland befindet sich im Ausnahmezustand.

Dass die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') und ihr langjähriger Freund nicht länger zusammen sind, war erwartungsgemäß eine der heißesten Prominachrichten der Vorweihnachtszeit. Doch wie hoch die Wellen sein würden, die ihre Trennung schlug, das hatten selbst Helene Fischer und Florian Silbereisen nicht vorhergesehen. Jetzt sahen sich die beiden sogar gezwungen, staatsmännisch ein gemeinsames Statement herauszugeben.

In einem offenen Brief, den 'BILD' veröffentlichte, richtete sich das Ex-Paar direkt an die Fans: "Wir haben die traurigen Momente der Trennung ja schon vor einiger Zeit durchlebt. Doch jetzt, wo alles raus ist, kommen heute auch bei uns noch mal alle Emotionen hoch. So kitschig es klingen mag - wir sitzen hier seit Stunden zusammen, lesen Eure Nachrichten und können uns nur ganz herzlich bei Euch für die vielen einfühlsamen Worte bedanken."

Die Anhänger der beiden hatten sich trotz des Schocks nämlich größtenteils ermunternd und verständnisvoll geäußert — ein Shitstorm mit 'Team Helene' oder 'Team Florian' blieb zum Glück aus. Warum auch streiten, wenn eine Trennung so erwachsen und freundschaftlich verläuft, wie es bei den beiden der Fall ist?

"Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus", bestätigte Helene Fischer auf Instagram, während Florian Silbereisen bereits Pläne schmiedet und auf Social Media von einer gemeinsam Tour spricht.

Am Mittwoch [19. Dezember] war bekannt geworden, dass Helene Fischer jetzt mit ihrem Tänzer Thomas Seitel (33) zusammen ist. Rosenkrieg? Bei Florian Silbereisen und Helene Fischer hoffen die Hater darauf wohl vergeblich.

