Helene Fischer: Ein weiteres Lebenszeichen auf Instagram

DE German Stars - Als Helene Fischer (35) sich Anfang 2019 eine Auszeit nahm, ahnte wohl niemand, wie ernst sie es damit meinte. Selbst auf Social Media herrscht seitdem Funkstille um die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') — am Dienstag [6. August] postete sie gerade einmal zum vierten Mal in diesem Jahr.

Neuer Clip auf Instagram

Anlass des neuen Lebenszeichens auf Social Media war Helene Fischers 35. Geburtstag, den der Star am Vortag gefeiert hatte. Aus diesem Anlass hatte Helene einen Liveclip ihres Songs 'Viva La Vida' hochgeladen, mit dem sie das Leben hochleben lässt. Sie habe "mit meinen Liebsten einen wunderschönen Tag verbracht. Da kam das Motto: Lebe, Liebe, Lache nicht zu kurz! Auch ihr habt dazu beigetragen, deshalb vielen Dank für die unzähligen Glückwünsche, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut!"

Helene Fischers Fans üben sich in Geduld

Neues kündigte der Superstar aber auch im jüngsten Posting auf Social Media nicht an. "Habt noch weiterhin viele schöne laue Sommerabende, an denen ihr hoffentlich ausgelassen feiert, denn vergesst nicht: VIVA LA VIDA", schloss Helene Fischer ihr Lebenszeichen ab. Zahlreiche Fans gratulierten, freuten sich über den Clip, der in Gänze auf ihrer Website zu sehen ist. Eines scheint allerdings sicher: Helene Fischer hat die geduldigsten Fans, die man sich wünschen kann.

