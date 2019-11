Allgemein | STAR NEWS

Helene Fischer beim ‘Schlagerboom’: Florian Silbereisen wusste von nichts

DE German Stars - Seit Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) im vergangenen Dezember ankündigten, nach zehn Jahren Beziehung künftig getrennte Wege gehen zu wollen, ist nichts mehr so wie es einmal war. Immerhin sind die beiden aber im Guten auseinander gegangen. Das bewies Helene am Wochenende mit einem Überraschungsbesuch in Florians Show 'Schlagerboom'.

Heimlich hinter die Bühne

Die Sängerin ('Atemlos durch die Nacht') war von Eingeweihten backstage eingeschmuggelt worden. Ihr Ex hatte wirklich keine Ahnung, dass er einen unerwarteten Gast begrüßen würde. "Als man mich gefragt hat, ob ich den Auftritt zu Florians Jubiläum machen möchte, habe ich gleich JA gesagt", erzählte Helene Fischer der 'Bild'-Zeitung. "Ich wollte das unbedingt. Sonst hätte ich mir die Show ja auch von zuhause im TV anschauen können. Es war ein unglaublich warmes Gefühl, Florian wiederzusehen. Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig."

Reine Freude, Helene Fischer wiederzusehen

Die Überraschung gelang — vor jubelnden Fans kam es zum emotionalen Wiedersehen, bei dem der Moderator sogar kurzfristig von seinen Gefühlen überwältigt schien. "Wir sind Freunde und bleiben es. Es war keine Wehmut, sondern reine Freude, Helene heute wiederzusehen. Deshalb habe ich auch ein paar Tränen vergossen, es waren Freudentränen." Dass das Ganze eine wohl kalkulierte PR-Aktion war, von der Florian Silbereisen durchaus wusste, scheinen daher auch nur Zyniker zu vermuten. Auf die Aftershow-Party ging Helene Fischer dann aber nicht — trotz persönlicher Einladung ihres Ex.