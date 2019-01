Allgemein | STAR NEWS

Helena Fürst: Wer ist der Glückliche?

Helena Fürst (44) ist wohl wieder vergeben.

Der Reality-TV-Star hat ein aufregendes Liebesleben hinter sich. Ihre On-Off-Beziehung zu Ennesto Monté (43) sorgte für reichlich Schlagzeilen – und nicht unbedingt gute. Ennesto machte sich einen Spaß daraus, immer wieder öffentlich über die Frau an seiner Seite zu lästern. Dann wurde Helena schwanger, verlor das Kind aber nach kurzer Zeit wieder. Nachdem sie im ‘Sommerhaus der Stars’ für mächtig Stunk gesorgt hatten, trennten sich die beiden endgültig. Das ist schon eine Weile her und Helenas Fans fragten sich seitdem immer wieder, ob es denn einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Im Sommer des vergangenen Jahres irritierte die Moderatorin dann mit einem mehrdeutigen Statement auf Social Media, indem sie schrieb: "Wenn du sie wirklich willst und nicht willst, dass sie in den Armen von jemand Anderem liegt, solltest du besser sichergehen, dass sie es auch weiß." War das ein Bekennungsschreiben zu einem neuen Partner? Oder die Erklärung, sich von einem Ennesto-Nachfolger schon wieder getrennt zu haben?

Nun erhalten Helenas Fans neuen Zündstoff, denn ihr Idol scheint frisch verliebt zu sein und sich damit pudelwohl zu fühlen. Auf Instagram postete die ehemalige Schuldenberaterin ein Bild von sich und schrieb dazu: "Eine neue Liebe macht uns alle so glücklich, oh du machst, dass ich mich so besonders fühle. #IloveYou." Seitdem überschlagen sich selbstverständlich Spekulationen zu Helena Fürsts neuem Partner. Doch der Reality-TV-Star selbst schweigt und hat noch nicht verraten, um wen es sich dabei handelt. Es dürfte aber kein Zweifel daran bestehen, dass sie irgendwann die Bombe platzen lassen wird – ob im TV oder im Netz.

