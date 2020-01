Allgemein | STAR NEWS

Ex-Kandidatin Helena Fürst schimpft aufs Dschungelcamp: “Den Zuschauern zum Fraß vorgeworfen”

DE German Stars - 2016 nahm sie selbst an der kontroversen Reality-Show teil: Helena Fürst (45) kennt das Dschungelcamp also wie ihre Westentasche. Doch schon damals erhob sie Vorwürfe gegen den Sender RTL, welcher 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus" ausstrahlt.

Karriereende im Dschungel?

Man habe die Bilder, die von ihr gezeigt wurden, bewusst manipuliert und sie falsch dargestellt. sie war anschließend als 'Höllena' verschrien. Die Reality-Darstellerin ('Kämpferin aus Leidenschaft') ist überzeugt: Das Dschungelcamp hat ihrer Karriere zerstört. Jetzt widerfährt ihrer Meinung nach Daniela Büchner (41) das gleiche Schicksal, wie sie 'Bild' erzählt: "Die Zuschauer erhalten einen Teilnehmer zum Fraß vorgeworfen, das ist der Antiheld. Ich war der Antiheld in meiner Staffel." Sie ist nicht die Einzige, die sich kritisch äußert — auch Danni Büchners Kinder hatten bereits angedeutet, dass sie ihre Mutter nicht wieder erkennen.

Helena Fürst fühlte sich manipuliert

Helena Fürst glaubt, dass die Auswahl der Bilder bewusst geschieht, um ein bestimmtes Image herüberzubringen: "Es wurde nie gezeigt, wie ich lache oder jeden Tag gekocht habe." Oft verzerre sich dadurch das Bild: "Aus 24 Stunden werden täglich ein bis zwei Stunden geschnitten und gesendet, die dann das Bild einer Person ergeben und zwar das, das am meisten Quote bringt." Zudem wirft sie dem Produktionsteam vor, die Kandidaten zu beeinflussen und gegeneinander aufzuhetzen: "Es wurde regelrechte Hetze vom Team betrieben, getreu dem Motto: Helena, hast du gehört was XY über dich gesagt hat?" Die einstige 'Anwältin der Armen' bezahlte eigenen Worten zufolge mit ihrer Karriere: "Die Folgen waren erhebliche finanzielle Verluste – die haben mich finanziell ausbluten lassen."

Der Sender weist die Vorwürfe von sich und erklärte gegenüber 'Bild': "Wir haben sie genau so dargestellt, wie sie war." Wird also wirklich manipuliert — oder haben manche Kandidaten wie Helena Fürst einfach eine andere Selbstwahrnehmung?