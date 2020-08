Allgemein | STAR NEWS

Heino schäumt vor Wut: Zoff um 15 Jahre alte Gulaschsuppe

DE German Stars - So viel Ärger wegen einer Dosensuppe: 'Original Heino Gulasch-Suppe' wurde einst in Heinos (81) Rathaus-Café in Bad Münstereifel zum Kauf angeboten.

Essen schlecht, Musik schlecht?

Die Herstellung ist zwar mittlerweile eingestellt worden, doch jetzt hat TV-Koch Roland Trettl (48), der auch die Dating-Show 'First Dates' moderiert, eine alte Dose ausgegraben und kam nicht umhin, diese zu probieren. Geschmeckt hatte es ihm offensichtlich nicht, denn er postete anschließend ein Foto auf Social Media, auf welchem er die Dose in die Kamera hielt. Dazu schrieb er: "Wenn das Essen noch schlechter als die Musik ist."

Heino teilt kräftig aus

Das hätte Heino natürlich einfach an sich abprallen lassen können, doch der Sänger ('Schwarzbraun ist die Haselnuss') fühlte sich angesichts des Seitenhiebes wohl so richtig gekränkt. Gegenüber 'Bild' verteidigt er sich: "Meine Gulasch-Suppe war durchaus delikat. Aber sie wurde zuletzt vor etwa 15 Jahren hergestellt. Wenn sich dieser Koch so eine Uralt-Konserve lange nach dem Verfallsdatum reinzieht, muss sich ihm ja der Magen umdrehen.“

Der Star legt nach: "Vielleicht ist bei den faden Witzchen von Herrn Trettl sein Verfallsdatum als Koch auch schon überschritten. Ich würde jedenfalls nicht bei ihm essen gehen." Überhaupt sage ihm der Name nichts: "Ich kenne ja nur die TV-Köche Bio, Lafer, Lichter und Melzer. Von einem Trettl habe ich zuvor noch nie etwas gehört.". Beweisen müsse er ohnehin nichts: 55 Millionen seiner Platten fanden zufriedene Käufer. Das solle Roland Trettl Heino erst einmal nachmachen.