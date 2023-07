Allgemein | STAR NEWS

Heino fühlt sich Mick Jagger besonders verbunden: Er hat „Hazelnut“ gesagt

DE Deutsche Promis - Heino und Mick Jagger sind nun nicht unbedingt zwei Stars, die man automatisch in einem Atemzug nennen würde, und doch fühlt sich der Schlager- und Volksmusik-Star der Rock'n'Roll-Legende offenbar besonders eng verbunden. Zu seinem 80. Geburtstag am Mittwoch (26. Juli) schrieb er ihm einen offenen Brief.

"Mein 'Satisfaction' sozusagen

"Lieber Mick, meine Frau Hannelore und ich gratulieren Dir recht rockig zu Deinem Geburtstag. Wir heißen Dich willkommen im Club der Achtziger!" heißt es in dem in 'Bild' veröffentlichten Geburtstagsgruß. Heino ist bereits 84, seine Frau drei Jahre jünger. Dann erinnerte sich der Sänger an ein Treffen mit der Rocklegende vor 30 Jahren in Venedig. Damals soll Mick "Hazelnut" zu ihm gesagt haben, als sie einander von Hannelores Ex-Schwägerin vorgestellt wurden — er wusste wohl, dass 'Schwarzbraun ist die Haselnuss' Heinos größter Hit war. "Mein 'Satisfaction' sozusagen", fügte der blonde Barde hinzu. Man merkt: Die Vergleiche und Verbindungen, die in seinem Brief heraufbeschworen werden, sind zum Teil etwas bemüht, kommen aber von Herzen.

Heino oder Mick Jagger — wer ist bekannter?

Auch die Volksmusiker hätten es ordentlich krachen lassen, betonte Heino weiter. Er habe dann Jahre später mit Hannelore ein Konzert der Rolling Stones in Köln besucht. Dort sei er vom Publikum erkannt worden, und das ganze Stadion hätte "Heino, Heino!" gerufen. "Später erzählte man mir, dass Du hinter der Bühne verwundert gefragt hast: 'Warum schreien die Leute Heino und nicht Mick?'" Das habe wohl daran gelegen, dass er in Deutschland noch bekannter sei als Mick Jagger.

Immerhin: Kann Mick Jagger von sich behaupten, dass Steiff ihm einen eigenen Teddy widmet? Eben, kann er nicht! Allerdings gibt es bald einen blonden Plüsch-Bären mit dunkler Sonnenbrille vom legendären Spielzeughersteller. "Neben der unverkennbaren Brille mit dunklen Gläsern und 'Heino'-Schriftzug am Brillenbügel ist auch der blonde Mohair-Plüsch perfekt im Farbton getroffen", freute sich der Star auf Instagram. Vielleicht kann Heino Mick Jagger ja einen Teddy zum Geburtstag zukommen lassen.

Bild: Silas Stein/picture-alliance/Cover Images