Heiner Lauterbach: “Seitensprung ist kein Vergnügen”

Heiner Lauterbach (65) und Dominique Lorenz (53) stehen zurzeit in München gemeinsam auf der Bühne.

Der Schauspieler ('Das Mädchen Rosemarie') und seine Kollegin ('Wer hat Angst vorm weißen Mann') spielen in 'Jahre später, gleiche Zeit' ein Paar, dass sie alljährlich in einem Hotel trifft, um miteinander fremdzugehen. Damit setzen Heiner Lauterbach und Dominique Lorenz ihre alten Paraderollen fort, in die sie bereits vor 20 Jahren in 'Nächstes Jahr, gleiche Zeit' erstmals geschlüpft waren. Besonderen Pfeffer erhält die Geschichte dadurch, dass beide Darsteller auch im wahren Leben einmal ein Paar waren. Ist das ein Problem für Heiner Lauterbachs Frau Viktoria (46)? Überhaupt nicht, wie der Star im 'Bunte'-Interview verrät: "Dominique und meine Ehefrau Viktoria kennen sich (…) schon lange und mögen sich auch." Für Heiner Lauterbach birgt Fremdgehen auch keinen Reiz mehr: "Aus meinen untreuen Zeiten weiß ich, dass das nicht das reine Vergnügen ist. Sobald dieser Seitensprung beendet ist, fängt der Stress an. Man hat permanent ein schlechtes Gewissen... Früher gab’s noch kein Handy, da wurde auf dem Festnetz angerufen, wo du immer zusammengezuckt bist, wenn deine Frau ranging." Doch auch ohne den Stress ist das Doppelleben nichts für den Schauspieler: "Für mich ist (das) eine zutiefst unbefriedigende Vorstellung, weil ich, meiner Veranlagung zum Fremdgehen zum Trotz, ein sehr familiärer Mensch bin. Wenn man eine feste Beziehung über viele Jahre hat, fände ich das einen noch größeren Vertrauensbruch." Dabei gibt es viel, was Heiner Lauterbach heute anders machen würde: "Ich habe durch mein Fremdgehen ziemlich viele Menschen verletzt, Frauen wie Männer, das bereue ich." Einsicht ist eben der erste Weg zur Besserung.

