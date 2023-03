Allgemein | STAR NEWS

Heiner Lauterbach über seine wilde Vergangenheit: „Ich habe nichts ausgelassen“

DE Deutsche Promis - n wenigen Wochen wird Heiner Lauterbach 70 Jahre alt. Der Schauspieler ('Männer') kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken, lieferte jahrelang Schlagzeilenfutter. Doch jetzt zieht er für eine Sendung anlässlich seines runden Geburtstages schonungslose Bilanz.

"Ich kann nicht so mit ihm leben, wie er ist"

"Ich habe nichts ausgelassen. Tagelang, nächtelang durchgefeiert", so sein Geständnis in 'Heiner Lauterbach — süchtig nach Abenteuer', zu sehen ab dem 6. April in der ARD Mediathek und am 10. April im BR Fernsehen. "Meine Freunde haben gesagt: sie lassen mich aufschneiden, ich muss vier Lebern, drei Bauchspeicheldrüsen und fünf Herzen haben." Doch nachdem er seine jetzige Frau Viktoria kennenlernte, änderte sich alles. Der Star begab sich freiwillig in den eiskalten Entzug, ohne medizinische Hilfe. Ein Schritt, den sie ermutigte und unterstützte, wie sie in der Doku betont: "Ich wusste, ich liebe ihn sehr. Aber ich kann nicht so mit ihm leben, wie er ist. Es war unser gemeinsamer Plan, sein Leben zu ändern. Damit es möglich war, eine Familie zu gründen."

Kalter Entzug für Heiner Lauterbach

Eine harte Zeit, erinnert sich Heiner Lauterbach: "Wenn die Hände morgens zittern, der Kreislauf zusammenbricht. So Entzugserscheinungen sind ja von Todesangst begleitet. Man befindet sich gesundheitlich in einem so desolaten Zustand, dass man denkt: aus der Sackgasse kommt man nicht mehr raus." Doch er erreichte die andere Seite des Tunnels. Das war nicht selbstverständlich, weiß auch Viktoria, denn viele von Heiners Freunden schafften es nicht: "Uns ist bewusst, dass wir sehr glücklich sein dürfen. Wir haben viel Glück, dass Heiner noch so gesund ist."

Auf die Gesundheit achtet seine Frau ohnehin streng, wie man auf Instagram sehen kann. Zum Jahresbeginn teilte sie einen Clip, welcher sie und ihren Liebsten beim Spaziergehen zeigte, schrieb: "Wodurch füllt man seinen Energiehaushalt am besten? Ich würde sagen mit Bewegung, guter Ernährung, vernünftigem Lebenswandel und Sauerstoff." Kein Wunder, dass Heiner Lauterbach sich zum 70. bester Gesundheit erfreut.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images