Allgemein | STAR NEWS

Heimlich Vater geworden: Adam Driver bestätigt Geburt seiner Tochter – vor acht Monaten

DE Showbiz - Adam Driver (40) hat offiziell bestätigt, dass er Vater einer Tochter geworden ist und bei der Gelegenheit gescherzt, dass “Babys irgendwie keinen Spaß machen“. Die Kleine kam bereits vor acht Monaten auf die Welt; die Geburt ihres Bruders hielten die Eltern sogar zwei Jahre geheim.

Schlaflose Nächte

Als Gast bei ‘Live with Kelly and Mark’ sprach der ‘Stars Wars’-Schauspieler am Mittwoch (20. Dezember) über seine Baby-News. Über die Kleine, die er nun mit Ehefrau Joanne Tucker großzieht, sagte er: “Sie ist acht Monate (alt), ich habe einen größeren Sohn, der sechs Jahre alt ist, und jetzt, wo sie acht Monate alt ist, merkst du, dass du vergessen hast, dass Babys irgendwie keinen Spaß machen.“ Alles nicht so ernst gemeint natürlich. Auf die Frage, wie es mit ausreichend Schlaf aussieht, erwiderte er nur “nicht viel“.

Beim zweiten Kind genießt Adam Driver die Zeit

Dennoch würde er jeden Augenblick mit der Kleinen genießen, erklärte er: “Dieses Mal denke ich daran, es mehr zu genießen. Das erste Mal ging alles so schnell und ich war immer in Sorge, wie er sich entwickelt, dass er kommunizieren kann, um mir zu sagen, was nicht stimmt“, erinnerte sich der Star. “Dieses Mal habe ich mehr Geduld mit ihr. Ich versuche es mehr zu genießen.” Das macht die Kleine ihm wohl leicht, denn wie er scherzend verriet, habe sie sich schneller an ihren Papa gewöhnt als ihr Bruder. „Sie mag mich mehr, als ich meinen Sohn bekam, wollte er die ersten drei Jahre nicht mit mir zu tun haben“, verriet Adam Driver, der die Namen seiner Kinder nach wie vor für sich behält.

Bild: Robert Smith/INSTARimages/Cover Images