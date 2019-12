Allgemein | STAR NEWS

Adam Driver: Darum brach er ein Interview ab

DE Showbiz - Adam Drivers (36) Karriere läuft blendend. Der Schauspieler spielt nicht nur eine der Hauptrollen in 'Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers', der am Mittwoch (18. Dezember) in den deutschen Kinos anläuft, er ist auch als Bester Hauptdarsteller im Netflix-Hit 'Marriage Story' für einen Golden Globe nominiert.

Kritisch der eigenen Leistung gegenüber

Es werden mit Sicherheit weitere Nominierungen und Preise folgen, die Presse reißt sich um den Star. Doch Adam Driver selbst sieht seine eigene Schauspielkunst oft kritisch. So sehr, dass er sich in der Regel nicht überwinden kann, seine eigenen Filme anzuschauen. Das ist auch allgemein bekannt. Dennoch entschloss sich ein Interviewer Terry Gross in seiner Radiosendung 'Fresh Air', dem Schauspieler einen Clip aus 'Marriage Story' vorzuspielen, in dem Adam Driver den Song 'Being Alive' singt. Zum Zeitpunkt, an dem das Interview aufgezeichnet wurde, befand sich der Moderator in einem Studio in Philadelphia, während der Interviewte in New York saß.

Adam Driver blickt nicht zurück

Hätten beide im gleichen Studio gesessen … wer weiß, ob Terry Gross die Stimmung seines Gegenübers besser hätte abschätzen können. Doch so kam es zum Eklat. Nachdem Gross angekündigt hatte, den Clip zu spielen, machte Adam Driver deutlich, dass er sich nicht singen hören wollte. Der Moderator empfahl dem Star daraufhin, doch einfach seine Kopfhörer abzunehmen. Das tat Adam Driver auch — und ging. Der Schauspieler hat in der Vergangenheit mehrfach klar gemacht, warum er sich nicht selbst spielen sehen oder hören will: Er befürchtet, dass künftige Performances davon beeinflusst werden können. Hätte der Moderator mal nur auf Adam Driver gehört.

