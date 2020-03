Allgemein | STAR NEWS

Harvey Weinstein: Positiver Coronatest

DE Showbiz - Harvey Weinstein (68) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Michael Powers, der Präsident der zuständigen Haftbehörde in New York, hat bestätigt, dass der in Ungnade gefallene ehemalige Filmmogul ('Shakespeare In Love') sich infiziert hat.

Weitere Insassen infiziert

Erst am 11. März war Weinstein zu 23 Jahren Haft wegen diverser sexueller Vergehen verurteilt worden, darunter Vergewaltigung. Während er seine Haft in New York bereits angetreten hat, wird in Los Angeles ein gesondertes Verfahren gegen ihn vorbereitet — ebenfalls wegen sexueller Übergriffe in mehreren Fällen. Wann er sich dort vor Gericht verantworten muss, steht angesichts der weltweiten Corona-Krise aber in den Sternen. Berichten zufolge befindet sich der einstige König von Hollywood jetzt in strenger Isolation in der Wende Correctional Facility in der Nähe von Buffalo. Zwei weitere Insassen sollen ebenfalls infiziert sein.

Harvey Weinsteins Anwälte wurden nicht informiert

Harvey Weinsteins Anwälte haben derweil erklärt, dass man sie noch nicht offiziell von der Erkrankung ihres Mandanten informiert habe. Einer der Rechtsvertreter, Imran Ansari, erklärte in einem Statement: "Sollte das der Fall sein, sind wir angesichts von Mr. Weinsteins gesundheitlichem Zustand selbstverständlich besorgt. Wir behalten die Situation ganz genau im Auge."

Der Filmmogul hat seit seiner Verurteilung eine kleine Odyssee hinter sich. Nachdem er zunächst ins berüchtigte New Yorker Gefängnis Rikers Island gebracht worden war, wurde er anschließend in ein Krankenhaus verlegt, nachdem er über Brustschmerzen geklagt hatte. Ob Harvey Weinstein aufgrund seiner angeschlagenen Gesundheit im Gefängnis eine Sonderbehandlung erfährt, ist noch nicht bekannt.