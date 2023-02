Allgemein | STAR NEWS

Weitere 16 Jahre: Strafmaß gegen Harvey Weinstein in Los Angeles verkündet

DE Showbiz - Dass Harvey Weinstein das Gefängnis noch einmal als freier Mann verlässt, wird immer unwahrscheinlicher. Jetzt ist der ehemalige Produzent in Los Angeles wegen sexuellen Missbrauchs zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt worden.

Harvey Weinstein sitzt bereits in New York eine Haftstrafe von 23 Jahren für diverse sexuelle Vergehen ab. In Los Angeles musste der einstige Hollywood-Mogul sich wegen weiterer Verbrechen vor Gericht verantworten und wurde im Dezember 2022 schuldig befunden, eine namentlich nicht genannte Frau misshandelt zu haben, die im Prozess lediglich als "Jane Doe 1" bezeichnet wurde.

Ein Leben im Gefängnis?

Dass der mittlerweile 70-Jährige noch einmal als freier Mann aus dem Gefängnis kommt, ist immer unwahrscheinlicher, denn am Donnerstag (23. Februar) wurde das Strafmaß verkündet. Harvey Weinsteins flehende Bitten — "Bitte verurteilen Sie mich nicht zu einem Leben im Gefängnis, das habe ich nicht verdient" — zeigten wenig Wirkung. Wenn er seine 23 Jahre in New York abgerissen hat, wird er weitere 16 Jahre in Los Angeles hinter Gitter müssen. Der einstige Filmproduzent beteuerte seine Unschuld: "An diesem Fall stimmt so vieles nicht." Jane Doe 1 sei eine Schauspielerin, die "die Tränen aufdrehen kann" und sich die Geschichte ausgedacht habe. Im Falle einer weiteren Frau wurde Weinstein freigesprochen, zudem konnte sich die Jury in zwei anderen Fällen nicht einigen.

Keine Gnade für Harvey Weinstein

Harvey Weinstein hatte erneut zu argumentieren versucht, dass seine Opfer dem Sex mit ihm zugestimmt hätten, doch diese Argumente erwiesen sich als wenig überzeugend. Die Staatsanwaltschaft hatte mit der Begründung besonderer Schwere ursprünglich sogar eine höhere Strafe von 24 Jahren gefordert, da der Angeklagte bereits für Vergehen derselben Art verurteilt worden war. Der Staat Kalifornien sieht indes eine Höchststrafe von 18 Jahren vor, das Gericht blieb mit 16 Jahren leicht darunter. Louisette Geiss, eine der Frauen, die Harvey Weinstein sexuellen Missbrauch vorgeworfen haben, sagte anschließend: "Keine Haftstrafe wird jemals den Schaden wieder gutmachen, den Weinstein im Leben und in den Karrieren seiner Opfer angerichtet hat, darunter auch bei mir." Ein Sprecher für Harvey Weinstein nannte das Urteil indes "grausam".

Bild: JOHN NACION/startraksphoto.com