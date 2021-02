Allgemein | STAR NEWS

Harry und Meghan: Zweites Kind unterwegs — die Queen gratuliert

DE Showbiz - Im britischen Königshaus jagt zurzeit eine frohe Botschaft die nächste: Nachdem vergangene Woche Prinzessin Eugenie (30) ihr erstes Kind zur Welt brachte, gab es jetzt auch Neuigkeiten von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39).

Frohe Botschaft in Schwarzweiß

Das Paar, welches sich vor rund einem Jahr von der Royals-Front zurückzog und seitdem in den USA lebt, gab am Valentinstag (14. Februar) bekannt, dass ein Geschwisterchen für ihren Sohn Archie unterwegs ist, der im Mai seinen zweiten Geburtstag feiert. Das Datum für die Baby-News ist wohl kein Zufall: Vor 37 Jahren gab Prinzessin Diana am Valentinstag bekannt, dass sie ihr zweites Kind - Prinz Harry - erwartet. So konnte Harry einmal mehr liebevoll seiner Mutter gedenken.

Auf Social Media teilten die Exil-Royals eine Schwarzweiß-Aufnahme des Fotografen Misan Harriman, welches Meghan auf dem Rasen liegend zeigte, ihren Kopf in Harrys Schoß — ihr Babybauch ist deutlich zu sehen. Auf seinem eigenen Social-Media-Kanal schrieb Misan: "Meg, ich war bei deiner Hochzeit dabei und sah, wie diese unglaubliche Liebesgeschichte ihren Anfang nahm. Meine Freundin, ich fühle mich geehrt, im Bild festhalten zu dürfen, wie sie wächst."

Glückwünsche für Prinz Harry und Herzogin Meghan

Ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin erklärte derweil: "Wir können bestätigen, dass Archie ein großer Bruder sein wird. Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind überglücklich, dass ihr zweites Kind unterwegs ist." Auch wenn die Beziehungen zwischen dem abtrünnigen Paar und dem Rest des Königshauses mittlerweile eher frostig sind, schickte die Queen ebenfalls ihre besten Wünsche. "Ihre Majestät, der Herzog von Edinburgh, der Prince of Wales und die gesamte königliche Familie sind hocherfreut und wünschen ihnen alles Gute." Im vergangenen Jahr hatte Herzogin Meghan eine Fehlgeburt erlitten.

Der Nachwuchs wird in der britischen Thronfolge auf Platz acht einsteigen, hinter seinem Bruder Archie. Ob damit die Familienplanung abgeschlossen ist? 2019 hatte Prinz Harry verkündet, dem Wohl des Planeten zuliebe nur zwei Kinder zu planen.