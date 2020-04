Allgemein | STAR NEWS

‘Harry Potter’-Autorin J.K. Rowling: “Vollständig genesen” nach Corona-Symptomen

DE Showbiz - Am Montag ließ J.K. Rowling (54) auf Twitter eine Bombe platzen. Die 'Harry Potter'-Autorin informierte ihre 14,5 Millionen Follower, dass sie zwei Wochen lang an den Symptomen von Covid-19 gelitten hatte.

J.K. Rowling wurde nicht getestet

Sie sei allerdings nicht getestet worden, so Rowling, doch alles deutete auf eine Infektion mit dem weltweit grassierenden Coronavirus hin. Eine Erklärung für ihre vollständige Genesung hatte die Britin auch parat: Sie teilte ein YouTube-Video, in dem ein britischer Arzt Atemübungen vorstellte, die besonders hilfreich für Patienten sind, die Symptome von Covid-19 zeigen. Ihr Mann, Dr. Neil Murray, der selbst Arzt ist, hatte Rowling auf die Übungen aufmerksam gemacht. Jetzt will sie, dass auch andere von den Tipps profitieren.

Atemübungen für Covid-19-Patienten

"Bitte seht euch diesen Arzt vom Queens Hospital an, der beschreibt, wie man sich bei Symptomen in den Atemwegen Erleichterung verschafft", riet Rowling ihren 14,5 Millionen Followern auf Twitter und erklärte weiter: "Die letzten zwei Wochen hatte ich sämtliche Symptome von C19 (bin allerdings nicht getestet worden) und habe die Übungen auf Anraten meines Mannes gemacht, der Arzt ist. Jetzt habe ich mich vollständig erholt, und diese Technik hat wirklich geholfen."

Es gebe keinerlei Nebeneffekte, legte die Mutter von 'Harry Potter' ihren Fans die Übungen ans Herz. Sie fügte hinzu: "Es könnte euren Angehörigen genauso helfen wie mir. Passt auf euch auf." Erst vor wenigen Tagen hatte J.K. Rowling die Website 'Harry Potter At Home' live geschaltet. Dort sollen Kids während der weltweiten Quarantäne unterhalten werden.