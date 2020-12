Allgemein | STAR NEWS

Harrison Ford: Indiana Jones schwingt noch einmal die Peitsche

DE Showbiz - Harrison Ford wird ein fünftes Mal in die Rolle von Indiana Jones schlüpfen. Der Darsteller ist zwar mittlerweile 78 Jahre alt, doch Grund, eine der beliebtesten Figuren der Filmgeschichte deswegen aufs Altenteil zu schicken, ist das noch lange nicht.

Wer sitzt auf dem Regiestuhl?

Kathleen Kennedy, die bei Lucasfilm die Geschicke lenkt, hat jetzt bestätigt, dass im kommenden Jahr mit den Dreharbeiten zu einem neuen Indiana-Jones-Film begonnen wird. Auf dem Investorentag von Disney gab die Präsidentin der Produktionsfirma am Donnerstag (10. Dezember) bekannt, dass man im Frühjahr mit den Dreharbeiten beginnen wird. Auf dem Regiestuhl wird dann James Mangold sitzen, der in den letzten Jahren unter anderem 'Logan – The Wolverine' und 'Le Mans 66 – Gegen jede Chance' zu seinem Lebenslauf hinzufügte.

Das Drehbuch hatte Harrison Ford überzeugt

James Mangold ersetzt Steven Spielberg, den Vater der Action-Reihe. Dessen Ausscheiden hatte dazu geführt, dass sich auch Drehbuchautor David Koepp von dem Projekt verabschiedet hatte, obwohl dessen Entwurf maßgeblich daran beteiligt war, dass Harrison Ford überhaupt für eine Fortsetzung gewonnen werden konnte. "James verdient eine Chance", hatte David Koepp im Juli gegenüber 'Collider' erklärt. Dennoch habe er gut mit Steven Spielberg zusammengearbeitet und wolle daher jetzt James Mangold die Gelegenheit geben, einen eigenen Schreiber an Bord zu holen.

Der Titelheld hatte schon vor Jahren betont, dass er sich nicht zu alt fühle, noch einmal Indiana Jones zu spielen. "Mich reizt sein Mut, sein Witz, seine Intelligenz und dass er Angst hat und trotzdem überlebt. Das kann ich", so Harrison Ford.