‚Indiana Jones und das Rad des Schicksals‘: Alternder Harrison Ford keifte Stuntmänner an

DE Showbiz - Zugegeben, der Jüngste ist Harrison Ford nicht mehr. Im Juli feiert der Schauspieler seinen 81. Geburtstag. Dennoch kommt er diesen Sommer in einer Fortsetzung des 'Indiana Jones'-Franchise in unsere Kinos. Oldies und Action, geht das überhaupt?

"Drei Stunttypen wollen sichergehen, dass ich nicht aus dem Steigbügel falle"

Offenbar schon, wenn man dem Star glauben darf. Zwar hat er keine Probleme mit Doubles bei komplizierten Stunts, doch in einem Interview erinnerte sich der Film-Haudegen jetzt an einen Moment, als er sich am Set überbehütet fühlte. In der Szene reitet der Titelheld ein Pferd durch die Straßen von New York, und er spürte beim Filmen plötzlich mehrere Hände auf seinem Rücken. "Ich dachte: 'Was zum Teufel?!' Es war, als ob ich von Grapschern angegriffen wurde. Ich schaue nach unten, und da sind drei Stunttypen, die sichergehen wollten, dass ich nicht aus dem Steigbügel falle" schimpfte der Superstar

Harrison Fords Wehwehchen am Set

Die fühlten sich von Harrison Ford ertappt und gerieten in Erklärungsnot. "Sie sagten: 'Oh, wir hatten nur Angst, weil wir dachten, du weißt schon, blah blah blah' und ich entgegnete: "Lasst mich verdammt noch mal in Ruhe! Lasst mich in Ruhe, ich bin ein alter Mann, der von einem Pferd absteigt und will dabei auch so aussehen!'"

Ganz unproblematisch war sein Alter aber dennoch nicht für die Dreharbeiten, gab der Action-Star zu. So hatte er sich in einer Kampfszene mit seinem von Mads Mikkelsen (57) gespielten Widersacher einen Muskel in der Schulter gezerrt, zwei Wochen konnte nicht gefilmt werden. "Ja, ich bin dafür bekannt, dass die Dreharbeiten aufhalte, weil ich mich verletze, und dafür will ich eigentlich nicht bekannt sein. Aber hey, das passiert nun mal", gab sich Harrison Ford gleichmütig.

Bild: Robert Smith/INSTARimages