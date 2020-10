Allgemein | STAR NEWS

Hardy Krüger jr.: Wer drei Mal heiratet, ist dreifach glücklich

DE German Stars - Hardy Krüger jr. (52) möchte es bei einer Hochzeit nicht belassen. Oder bei zwei. Er hat zum dritten Mal erfolgreich um die Hand von Alice (43) angehalten, mit der er bereits verheiratet ist. Im kommenden Jahr wollen sie in Lugano vor den Altar treten.

Österreich, Marokko, Lugano

Während die meisten Menschen nur einmal heiraten, oder nach einigen Jahren ihr Ehegelübde erneuern, will Hardy Krüger jr. es nicht bei einer Trauung belassen. Er hatte seine Partnerin Alice im März 2018 in Österreich geheiratet. 2019 heirateten sie erneut, in Marokko. Damit ist noch nicht Schluss, denn im März des kommenden Jahres soll eine erneute Trauung stattfinden, dieses Mal in Lugano, der Heimatstadt des Schauspielers. Den dritten Antrag stellte Hardy am Mittwoch (30. September) erfolgreich. Seine Alice bekam einen Verlobungsring im Wert von 2000 Euro, wie 'Bild' berichtet.

Hardy Krüger jr. mag es spontan

Im Gespräch erklärt Hardy, weshalb es ihm wichtig sei, mit Alice auch in Lugano vor den Altar zu treten: "Es war ein spontaner romantischer Gedanke. Als sie meine Heimat kennengelernt hat, kam ich auf die Idee. (…) Hier ist meine Familie zu Hause, hier kenne ich alle. Eigentlich muss man sich doch dort das Jawort geben, wo man zu Hause ist. Und das haben wir hier noch nicht gemacht." Es sei auch nicht auszuschließen, dass sie noch weitere Male heiraten werden.