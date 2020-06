Allgemein | STAR NEWS

Hardy Krüger Jr. über sein Verhältnis zu seinem Vater: “Wir kannten es ja nicht anders”

DE German Stars - Sie gehen schon seit langem getrennte Wege: Hardy Krüger Jr. (52) und sein Vater Hardy Krüger (92) haben sich bereits länger nichts mehr zu sagen. Doch ein Problem ist das für den Junior nicht unbedingt.

Der Weltenbummler war nie zuhause

Er sei es von Kindesbeinen an gewohnt, dass sein Vater nicht sehr präsent war, erklärte der Schauspieler. Seine Karriere habe es eben erfordert, dass er viel reiste. "Wir kannten es ja nicht anders. Die Kinder sind dann dankbar für die Zeit, die man dann hat. Es geht dann um die Qualität", so ein versöhnlicher Hardy Krüger Jr. im Interview mit RTL.de. Schließlich sei die Rastlosigkeit auch ein Markenzeichen seines berühmten Vaters gewesen: "Er ist der Hardy Krüger Weltenbummler und wir lassen ihn so sein, wie er ist."

Hardy Krüger Jr hat seinen Vater im Herzen

Zudem ist der Senior jetzt auch nicht mehr der Jüngste, weiß Hardy Krüger Jr.: "Mit 92 möchte man vielleicht seine Ruhe haben und das respektiere ich und das ist völlig in Ordnung." Hardy Krüger lebt zurückgezogen in Kalifornien. Seit drei Jahren besteht zwischen Vater und Sohn kein Kontakt mehr. "Manchmal muss man Menschen, die man liebt, gehen lassen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht in deinem Herzen sind", gibt sich Hardy Krüger Jr. philosophisch.