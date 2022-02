Allgemein | STAR NEWS

Harald Glööckler nach dem Dschungel: Endlich wieder pompöös

DE Deutsche Promis - Zwei Wochen lang musste er auf die Annehmlichkeiten des Lebens verzichten, am Freitag (4. Februar) wurde kurz vor dem Finale aus dem Dschungelcamp gewählt: Harald Glööckler (56) war die Erleichterung anzusehen, als er erfuhr, dass ihm die letzte Dschungelprüfung erspart bleiben wird. Schon seit Tagen ging es dem Designer nicht gut.

Neues Trainingsprogramm für die Zeit nach dem Dschungel

Das Highlight nach dem Aus bei 'Ich bin ein Star — Holt mich hier raus!'? "Am meisten habe ich mich über ein heißes Bad gefreut, mich rasiert und bin in meine eigenen Kleider geschlüpft. Die passen alle nicht mehr, da ich elf Kilo abgenommen habe", erzählte der pompööse Modemann im Gespräch mit 'Bild'. Die fehlenden Pfunde sieht er durchaus als Geschenk und will in die Richtung weiterarbeiten — sein Trainer sei schon vorbereitet: "Wir haben das neue Programm für nach dem Dschungel erstellt, da ich das Gewicht halten und nun alles definieren möchte."

Zuhause sind sie stolz auf Harald Glööckler

Klar, dass sich Harald Glööckler auch um sein Gesicht gekümmert hat. Mit einer selbstgemachten Hyaluron-Maske hat er seiner Haut bereits Gutes getan, verriet er weiter. Auch mit seinem Mann habe er schon per WhatsApp gechattet: "Es geht Zuhause allen gut, sie sind alle stolz auf mich und freuen sich, wenn ich endlich zurückkomme."

Was hatte den sonst für seinen luxuriösen Lebensstil bekannten Designer überhaupt dazu bewogen, sich in die schweißtriefenden Tiefen des Dschungelcamps zu begeben? Corona sei Schuld, hatte er vor dem Einzug der Deutschen Presse-Agentur erzählt. "Ich saß im Garten und dachte: Da sind uns jetzt aber ganz schön die Flügel geschnitten. Aus der Geschichte musst du raus, du brauchst Öffentlichkeit. Aber was gibt es noch, wo man viele Leute erreicht? Dann kam die Anfrage", so Harald Glööckler über seine Dschungelcamp-Entscheidung.

Bild: Alexander Prautzsch/picture-alliance/Cover Images