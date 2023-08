Allgemein | STAR NEWS

Aua, das tut weh: Harald Glööckler und die Schwellung im Schritt

DE Deutsche Promis - Harald Glööckler (58) legte sich im April für eine neue Brust unters Messer. Aber nicht nur die Brust des Modedesigners wurde größer, auch sein Geschlechtsorgan blähte sich unfreiwillig auf. Autsch!

"Er sieht aus wie eine Aubergine"

Der Star ließ das Ganze von den Kameras für seine Doku 'Herr Glööckler sucht das Glück' aufnehmen und kommentierte seinen "Riesen-Penis” gegenüber 'Bild'. "Er sah aus wie eine Aubergine! Auch mein Hodensack war überdimensional groß angeschwollen." Der Pfälzer klärte dann auf, wie es zu der Schwellung kam. Die Wundflüssigkeit sei nicht richtig abgelaufen und habe sich in seinem Schritt gestaut und musste mehrfach entfernt werden, was mit Sicherheit kein schöner Eingriff war.

Harald Glööckler konnte nur mit Schmerzen laufen

Für Harald Glööckler war es eine unschöne Zeit. "Ich konnte insgesamt vier Wochen nur mit Schmerzen laufen. Alle meine Hosen waren plötzlich zu eng, ich hatte Mühe, diesen Zustand zu kaschieren." Aber für eine imposante Brust nimmt man so einiges hin. Und so präsentierte sich der Designer in seiner Reality-Show Wochen nach dem Eingriff auch wieder bestens gelaunt und schaute dann auch bei einem CDU-Empfang seines "besonderen Freundes" Marc-Eric Lehmann (26) vorbei und plauderte laut 'prisma' artig mit dessen Mama und anderen Menschen. Der Fernsehstar wusste, was von ihm verlangt wurde: “Ich mach das, was ich am besten kann: schön lächeln und mich fotografieren lassen." Der Politiker revanchierte sich und war gern gesehener Gast bei der Einweihungsparty der neuen Glööckler-Behausung in Berlin. Der Hausherr und sein Knutschkumpel zeigten sich innig, auch wenn offiziell von einer Beziehung nicht die Rede ist. Aber Harald Glööckler zeigte sich in seiner Reality-Sendung durchaus optimistisch: "Aus kleinen Funken können große Feuer entstehen."

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress