Harald Glööckler: Was geht da mit dem Politiker?

DE Deutsche Promis - Harald Glööckler (58) lebt nun seit über einem Jahr getrennt von Ehemann Dieter Schroth (74). Anfang des Jahres wurde die Ehe aufgelöst. Da wird jetzt natürlich jeder neue Mann an der Seite des Designers ganz genau angeschaut.

“Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben”

Vor allem, wenn sie sich küssen, wie es der Fernsehstar mit dem Jungpolitiker Marc-Eric Lehmann (26) getan hat. 'Bild' hat das Paaar erwischt und nun schauen alle auf die beiden, die sich laut dem Modeexperten schon länger kennen, genau gesagt sieben Jahre. Dass sie sich herzen sei also ganz normal. "Ich bin ein großer Romantiker und flirte für mein Leben gern", gab der ehemalige Dschungelcamper gegenüber dem Boulevardblatt zu. "Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung."

Harald Glööckler möchte die neue Nancy Reagan werden

Jetzt kann man sich die auffallende Fernsehpersönlichkeit nicht gerade als graue Maus an der Seite eines CDU-Politikers vorstellen, aber Harald Glööckler witzelte, dass dies genau sein Ziel sei: "Sicherlich! Ich wollte immer schon die neue Nancy Reagan werden …" Offiziell ist nichts, der Berliner CDU-Ortsvorsitzende von Frohnau gibt sich auf Social Media als Single aus und auch sein prominenter Freund sagt von sich, dass er nicht liiert sei. Der Pfälzer muss zudem seine gescheiterte 35-jährige Beziehung zu seinem Ex-Mann verarbeiten. Das ist nicht leicht. Davon handelt auch die neue Doku 'Herr Glööckler sucht das Glück', die ab Mittwoch bei RTL2 läuft. Hier sieht man dem Modeschöpfer dabei zu, wie er allein durch das Leben geht und auch wieder bereit für die Liebe ist. Ob Marc-Eric Lehmann in dieser Doku-Soap an der Seite von Harald Glööckler auftaucht, ist nicht bekannt, aber die Welt wird weiterhin ein Auge auf die beiden haben.

