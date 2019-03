Allgemein | STAR NEWS

Hana Nitsche: Ihr Verlobungsring liegt im Klärwerk

Model Hana Nitsche (33) ist mit dem amerikanischen Immobilien-Entwickler Chris Welch (38) überglücklich. Im August des vergangenen Jahres wurden beide zum ersten Mal Eltern. Um Hanas Hand hat Chris auch schon angehalten, doch wann geht es vor den Altar? Erst einmal braucht die brünette Schönheit einen neuen Ring.

Plumps!

Am Donnerstag [28. März] war das Paar mit der gemeinsamen Tochter zur Milka- und Lieferando-Party in Düsseldorf angereist und hat den anwesenden Reportern einen kleinen Einblick in ihr Leben gegeben. So kam Hana auch auf den fehlenden Verlobungsring zu sprechen, für dessen Abwesenheit es eine einfache Erklärung gebe. Im Gespräch mit ‘Bild’ führte sie aus: "Am Tag vor meiner Entbindung war ich nachts auf der Toilette und habe ein Plumps gehört. Ich habe reingeschaut und nichts gesehen, also habe ich abgespült und mir nichts dabei gedacht. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass der Diamant weg ist – aber da musste ich schon ins Krankenhaus. Bis heute haben wir ihn nicht gefunden. Ich habe gedacht, Chris bringt mich um, aber er sagte, er sei versichert und er kauft mir einen neuen."

Mit Whiskey geht alles

Ring hin oder her, beide sind überglücklich miteinander und leben zusammen in den USA. Eine dauerhafte Rückkehr nach Deutschland scheint für Hana da eher ungewiss zu sein. Das erste Treffen des Paares war allerdings denkbar unromantisch: "Wir haben uns in New York kennen gelernt, seine Schwester arbeitet auch in der Modebranche und wir haben uns über Instagram verlinkt und spontan nach einem Casting von mir getroffen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick, er war total verpeilt. Er hatte einen Kaffeebecher mit Whiskey dabei, weil er müde war. Wir waren in einer Hotellobby und ich hatte Hunger, also hat er mir sein angebissenes Brötchen angeboten. Aber er war anders, hatte lange Haare und eine rote Lederjacke an, das fand ich interessant." Auch so können Funken fliegen.

