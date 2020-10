Allgemein | STAR NEWS

Hana Nitsche: Goodbye USA, Hello Deutschland?

DE German Stars - Hana Nitsches (34) Leben befindet sich aktuell im Wandel. Die Unternehmerin war 2011 nach New York gezogen, lernte ihren Partner Chris kennen, gründete mit ihm 2018 eine Familie und heiratete ihn schließlich. Doch ihr Leben in den USA steht auf der Kippe. Hanas Visum läuft aus.

Neue Anfänge

Wird sie also zurück nach Deutschland ziehen? Hana wäre dem gegenüber nicht abgeneigt, denn vor allem bereitet ihr Sorge, wie die Coronavirus-Pandemie in den USA wütet und wie schwierig es geworden ist, auch nur kurz in einen Flieger ins Heimatland zu steigen. Im Gespräch mit 'Bunte' zeigt sich das schöne Model nachdenklich: "Mein Visum läuft im Dezember aus. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Wir wollen meine Familie an Weihnachten in Deutschland besuchen. Dann kann es sein, dass wir direkt da bleiben. Demnach werden wir in zwei Monaten nach Deutschland gehen."

Hana Nitsche macht sich Sorgen

Die Pandemie habe dazu beigetragen, eine Rückkehr in die Heimat zu erwägen. Kürzlich musste der 'GNTM'-Star einen Auftritt in Deutschland absagen, da die Ausreisebestimmungen der USA aktuell streng sind. Doch Hana beobachtet die globale Situation nicht nur als Unternehmerin mit Sorge sondern auch als Mutter: "Man will sein Kind schützen und fragt sich, wie Corona und die damit verbundenen Veränderungen unsere Tochter sozial beeinflussen. Welche Schäden Kinder davontragen. Man macht sich über alles Gedanken, 24 Stunden rattert es im Kopf. Sobald man Mutter ist, ist das halbe Gehirn beim Kind." Die nächsten zwei Monate werden zeigen, wie es mit Hana Nitsche und ihrer Familie weitergeht – und vor allem, wohin es gehen wird.