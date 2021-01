Allgemein | STAR NEWS

Hammer-News: Lucas Cordalis will König werden

DE Deutsche Promis - Lucas Cordalis (53) hat eine Bombe platzen lassen, die seine Fans in Aufregung versetzt: Er hat seine Teilnahme an 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' für 2022 bestätigt. Sein Ziel ist es, in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis (†75) zu treten und die Dschungel-Krone zu ergattern.

Nach langem Überlegen

Diese Neuigkeit verkündete der Ehemann von Daniela Katzenberger, als die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Mittwochabend (27. Januar) die erste Staffel des Dschungelcamps Revue passieren ließen. Nach kurzem Schwelgen in Nostalgie erklärte Lucas: "Jetzt kann ich es sagen. Es ist der Moment gekommen: 2022 werde ich ins Dschungelcamp gehen." Zuvor hatte er die Einladung von RTL immer abgelehnt, da er der Meinung gewesen sei, ein König in der Familie reiche vollkommen aus. Sein Vater Costa Cordalis hatte 2004 an der ersten Staffel teilgenommen und war als Dschungelkönig hervorgegangen.

Lucas Cordalis ist tief bewegt

Costa Cordalis starb im Juli 2019. Seinen Vater in Rückblicken noch einmal zu sehen, sei sehr bewegend für Lucas, wie dieser erklärte: "Das ist natürlich sehr emotional, meinen Vater da zu sehen. Ich bin einfach nur stolz auf ihn. Wie gut er das gemacht hat, wie schön er aussah." Teil der Sendung war am Mittwoch auch Carlo Thränhardt, der 2004 mit Costa im Dschungel saß und seinen TV-Kollegen würdigte: "Das war echt ein toller Typ. Er hat eine Ruhe ausgestrahlt, die hat sich auf die Gruppe übertragen. Es tut mir sehr leid, dass er gestorben ist." Kann Lucas Cordalis es im kommenden Jahr seinem Vater gleichtun und den Titel holen?