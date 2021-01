Allgemein | STAR NEWS

Halsey ist schwanger: “Ich kann gar nicht mehr aufhören zu essen”

DE Showbiz - Halsey (26) hat tolle Neuigkeiten: Die Sängerin ('You Should Be Sad') wird zum ersten Mal Mutter. Am Mittwoch verkündete der Star die frohe Botschaft mit einer Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, auf denen deutlich ein Babybauch zu sehen ist.

"Überraschung!"

"Überraschung!" schrieb Halsey, die erst vor wenigen Tagen ihre bereits einmal verschobene Welttournee abgesagt hatte, die im Sommer hätte starten sollen. Zu dem Zeitpunkt hieß es noch, dass Planungsunsicherheiten und gesundheitliche Bedenken wegen der Pandemie hinter der Entscheidung stünden. Jetzt wissen wir, dass es noch einen anderen Grund gibt. Halsey versah ihr Posting mit einem Tag für ihren Freund Alev Aydin, der wohl der Vater des Kindes ist. Stunden vor ihrem Posting war die Musikerin übrigens zu Gast in der Talkshow von Kelly Clarkson (38), und dort deutete sich schon an, dass Nachwuchs unterwegs ist.

Halsey hat Heißhunger

"Ich kann gar nicht mehr aufhören zu essen, ich weiß wirklich nicht, was in mich gekommen ist", so Halsey. Schuld sei wohl der Shutdown, glaube sie. "Es liegt daran, dass ich zuhause in Quarantäne bin. Auf Tour esse ich normalerweise gesund. Ich war sechs Jahre unterwegs und alles, was ich aß, war gegrillte Hähnchenbrust, Reis und Spinat und manchmal Gummibärchen im VIP-Raum. Aber seit (dem Lockdown) habe ich die Zeit, mit verschiedenen Snacks zu experimentieren." So habe sie unter anderem selbstgemachte Naschereien aus Frühstücksflocken genossen.

"Würde ich nicht allein mit meinem Hund und ohne Familie und Liebe leben, wäre das auch etwas, was man mit den Kids machen kann", fügte Halsey mit einem Augenzwinkern hinzu, bevor sie zurückruderte: "Meine echten Freunde wissen, dass das ein Scherz ist." Lange dauert es also nicht mehr, und Halsey kann mit ihrem Nachwuchs Kekse backen.