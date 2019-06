Allgemein | STAR NEWS

Halsey: Ich habe mich zweimal eingewiesen

Am Anfang ihrer Karriere litt Sängerin Halsey so stark unter psychischen Problemen, dass sie zweimal Hilfe in einer Klinik suchte.

Halsey holte sich Hilfe

"Seitdem ich als Halsey bekannt bin, wurde ich schon zweimal eingeliefert und keiner weiß davon. Aber ich schäme mich nicht, darüber zu sprechen. Das war meine Entscheidung. Ich habe zu meinem Manager gesagt 'Hey, ich werde jetzt nichts Schlimmes machen, aber ich bin an einem Punkt, an dem ich Angst habe, dass es dazu kommen könnte, also muss ich da etwas machen", so die Sängerin.

Halsey sprach in dem Interview außerdem über die schrecklichen Erlebnisse in ihrer Kindheit und Jugend, als sie mehrfach zum Missbrauchsopfer wurde. "Das hier ist meiner Meinung nach völlig abgef***t: Ein junger Mann strebt nach Erfolg und Macht, damit er das nutzen kann, um die Menschen zu kontrollieren. Eine junge Frau strebt nach Erfolg oder Bekanntheit, damit sie sich keine Sorgen darum machen muss, von jemandem kontrolliert zu werden. Das ist eine Illusion, eine verdammte Lüge. Es gibt nicht genug Erfolg oder Bekanntheit, damit man als Frau sicher ist", erklärt Halsey.

Halsey spricht über das Erlebte

Beim Women's March im vergangenen Jahr enthüllte die Sängerin, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde. Doch sobald sie über das Geschehene spricht, wird sie in eine Schublade gesteckt: "Dann bin ich nicht mehr der Grammy-nominierte Popstar; dann bin ich das Vergewaltigungsopfer. Nein. Nein, auf keinen Fall. Ich habe viel zu hart gearbeitet, um deshalb verurteilt oder in eine Schublade gesteckt zu werden!"

Der Übergriff fand im Jahr 2002 statt, da war sie gerade acht Jahre alt. Später habe sie ihr damaliger Freund 2012 zum Sex gezwungen und auch 2017 wurde Halsey angegriffen.

