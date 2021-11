Allgemein | STAR NEWS

Hailey Bieber: Justins Sucht erinnerte sie an ihren Vater

DE Showbiz - Im vergangenen Jahr hatte Popstar Justin Bieber (27, 'Peaches') in seiner Dokumentation 'Seasons' ganz offen über seine ehemalige Drogenabhängigkeit gesprochen. Und obwohl er keine Drogen mehr nehme, bestehe immer die Gefahr, dass er rückfällig werde. Doch wie erlebte eigentlich die Frau an seiner Seite die Zeit des Entzugs und die ständige Furcht vor einem Rückfall?

Hailey Biebers Vater war auch abhängig

In dem 'Victoria's Secret Voices'-Interview sprach Hailey Bieber (24) über die "extrem schwierige Zeit", in der Justin gegen seine Sucht ankämpfte. Der Kampf um die Abstinenz erinnerte das Model an seine Vergangenheit, denn auch Vater Stephen Baldwin (55, 'Shake Man') und weitere Familienmitglieder hatten früher Suchtprobleme.

"In meiner Familie gibt es viele Suchtprobleme, nicht nur bei meinem Vater, sondern auch bei vielen anderen Menschen in meiner Familie", erklärte Hailey. "Mein Vater ist immer sehr offen mit seiner Sucht umgegangen und das habe ich immer sehr geschätzt. Ich stand meinem Vater immer sehr, sehr nahe... Er hat immer sehr offen darüber gesprochen, warum es für ihn gut war, abstinent zu sein, und warum wir abstinent sein mussten, und wie das Verhalten eines Alkoholabhängigen aussieht und wo es auftritt."

Justin geht offen mit dem Thema um

Hailey beschrieb weiter, wie anstrengend der Prozess für sie und Justin war, doch sie sei stolz auf ihren Partner gewesen. "Zurückzublicken auf die Zeiten des Drogenmissbrauchs … und dorthin zurückzukehren war extrem schwierig", so Hailey weiter. "Es gab Zeiten, in denen ich nervös wurde, und Justin fragte: 'Ist es für dich in Ordnung, das zu tun? Denn du hattest eine Zeit in deinem Leben, in der es für dich nicht in Ordnung war und es war eine dunkle Zeit für dich.' Aber er hat ein sehr gutes Selbstbewusstsein, wenn es darum geht, und geht sehr offen damit um, und das ist alles, was man wirklich verlangen kann."

Seit 2018 sind Justin und Hailey Bieber Mann und Frau.

Bild: Media Punch/INSTARimages/Cover Images