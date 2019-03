Allgemein | STAR NEWS

Hailey Bieber: Besessene Belieber gehen ihr auf die Nerven

Model Hailey Bieber (22) hat im September des vergangenen Jahres in New York City ihren Verlobten Justin Bieber (25, 'Baby') geheiratet. Seitdem sind die beiden als Ehepaar glücklich und geben ab und zu ausführliche Interviews über ihr gemeinsames Leben. Hailey hat sich nun der US-amerikanischen 'Cosmopolitan' geöffnet, um über ihre Gefühle zu sprechen. In dem Interview gesteht sie, dass ihr eine Sache in der Ehe mit Justin besonders zu schaffen mache – und das habe nicht einmal mit ihrem Liebsten direkt zu tun.

Besitzergreifende Fans

Denn der Popstar hat bekanntlich Millionen von begeisterten Fans, die für ihr Idol alles tun würden. Genau diese Menschen sind es, die Hailey auf die Nerven gehen, wie sie erklärt: "Es ist ein Problem, wenn Kids denken, Besitz von einem Menschen ergreifen zu können, oder dass sie verletzt sind oder sich verletzt fühlen, wenn dieser Mensch verletzt wird, oder was auch immer. Die Kids denken nur, diesen Menschen zu kennen, weil er berühmt ist und weil sein Leben so offen liegt. Das ist es, was mich fertig macht. Das ist für mich der frustrierendste Aspekt."

Wer kennt jemanden schon wirklich?

Damit einher gehe auch, dass die Beliebers gerne einmal Theorien über Justins und Haileys Ehe anstellen, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun hätten, so das Model weiter. "Ich denke mir dann: 'Du kennst mich doch gar nicht. Du kennst ihn auch nicht. Du kennst diese Menschen gar nicht.' Was ich wirklich schräg finde ist, dass alle ein Szenario im Kopf haben, von dem sie denken, dass es wirklich so ist oder dass es so sein sollte. Und ich denke mir nur: 'Das ist so dumm. Einfach so dumm.'"

Hailey hat allerdings einen Weg gefunden, sich von diesen Fans fernzuhalten: Sie liest einfach keine Kommentare und Artikel im Netz mehr.

© Cover Media

Weitere Artikel